به تحقیق پیرامون اتهامات روسیه کمک می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دن کوتس» سناتور سابق ایالت «ایندیانا» که از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا برای ریاست سازمان اطلاعات ملی این کشور انتخاب شده است، در جلسه تائید صلاحیت از سوی مجلس سنا، از تحقیق پیرامون اتهامات نسبت داده شده به روسیه مبنی بر دخالت در رقابت ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا، حمایت کرد.

گفتنی است این اظهارات کوتس در راستای فرونشاندن دغدغه نمایندگان مبنی بر احتمال دخالت احزاب (به طور خاص جمهوریخواهان) در روند تحقیق پیرامون اتهام نسبت داده شده به مسکو، صورت می گیرد.

علاوه بر این، کوتس ۷۳ ساله که در زمان سناتوری خود عضو پَنل اطلاعات مجلس سنا بود، قول مساعد داد که در صورت ریاست بر اداره اطلاعات ملی، همه اسناد مورد نیاز برای تحقیق پیرامون روسیه را در اختیار پنل مذکور قرار دهد.

گفتنی است که ترامپ از نهادهای اطلاعاتی آمریکا به دلیل ادعایشان مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات آمریکا با هدف به پیروزی رساندن وی، انتقاد کرده بود.

با این حال، کوتس می گوید برتری جویی روسیه در عرصه جهانی مایه نگرانی وی است. به ادعای وی باید با چشم باز مراقب روسیه بود و همیشه در حدی که به زیاده روی کشانده نشود در خصوص آن تردید داشت.

البته یکی از دغدغه ها پیرامون ریاست کوتس بر سازمان اطلاعات ملی آمریکا، علاقه او به استفاده از شیوه های نامتعارف شکنجه نظیر غرق مصنوعی است. در سال ۲۰۱۵ میلادی، وی یکی از معدود نمایندگانی بود که با لایحه پیشنهادی «مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا مبنی بر ممنوعیت استفاده از این روش ها مخالفت کرد.

با این حال، وی در جلسه رأی اعتماد خود گفت که از ممنوعیت اعمال شده تبعیت خواهد کرد.