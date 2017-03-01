رضا جولایی «یک پرونده کهنه» منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر آموت اثری تازه از رضا جولایی را با عنوان «یک پرونده کهنه» روانه بازار کتاب کرد.

در خلاصه کوتاه این داستان که ناشر آن منتشرش کرده است می‌خوانیم: پنج نفر بودند: یک سرهنگ ستاد، یک سرگرد فراری، یک سروان اخراجی و دو نفر شخصی. دور یک میز گرد قدیمی با چند صندلی لهستانی و یک چراغ سقفی حبابدار که نور اندکی به اتاق می‌پاشید. پرده‌ها را کشیده بودند. نمی‌دانستند که بیرون برفِ ریزی شروع به باریدن کرده. زمستان سختی بود. دایم برف می‌بارید. همه جا یخ زده بود، حتی شاخه‌های درختان یخ زده بودند و از آنها قندیل‌های بلورین آویزان بود. هرشب چند پرنده یخ می‌زدند و زیر شاخه‌ها می‌افتادند اما کسی به آنها نگاه نمی‌کرد.

از رضا جولایی، پیش از این آثاری مانند حکایت سلسله پشت کمانان (رمان)، تالار طربخانه (مجموعه داستان)، شب ظلمانی یلدا (رمان)، حدیث دردکشان (داستان بلند)، سوءقصد به ذات همایونی (رمان)، جاودانگان (داستان بلند) و نسترن‌های صورتی (مجموعه داستان) منتشر شده است.

وی همچنین برنده جایزه ادبی کرمانشاه برای مجموعه داستان برکه‌های باد، برنده لوح زرین و گواهی افتخار بهترین مجموعه داستان بعد از انقلاب برای کتاب: جامه به خوناب، برنده تندیس زرین جایزه ادبی یلدا برای کتاب باران‌های سبز و برنده جایزه جشنواره‌ ادبی اصفهان، برنده جایزه تقدیری مهرگان و نامزد جایزه منتقدان مطبوعات برای رمان سیماب و کیمیای جان به شمار می‌رود.

رمان «یک پرونده‌ کهنه» نوشته‌ «رضا جولایی» در ۳۳۲ صفحه و به قیمت ۲۱۵۰۰ تومان توسط «نشر آموت» منتشرشده است.