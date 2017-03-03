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۱۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۲۳

دفتر صدراعظم آلمان اعلام کرد؛

«مرکل» برای دیدار با «ترامپ» به آمریکا سفر می‌کند

«مرکل» برای دیدار با «ترامپ» به آمریکا سفر می‌کند

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان به منظور دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا، در روز ۱۴ مارس (۲۴ اسفندماه) عازم واشنگتن می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان قرار است به منظور دیدار و گفتگو با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن سفر کند. 

بر اساس اعلام دفتر صدراعظم آلمان سفر مرکل در تاریخ ۱۴ ماه مارس (۲۴ اسفندماه) انجام خواهد شد. 

علاوه بر مناسبات دوجانبه مهمترین مسائل بین المللی از محورهای گفتگوی آتی مرکل و ترامپ عنوان شده است. 

این دیدار در حالی انجام می شود که دولت آلمان در زمان فعالیت های انتخاباتی آمریکا حمایت خود را از «هیلاری کلینتون» نامزد دمکرات ها در این انتخابات اعلام کرده بود. 

گفتنی است «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه وقت آلمان در آن زمان بارها واکنش منفی برلین را به انتخاب ترامپ اعلام کرده بود.

کد مطلب 3922179
شقایق لامع زاده

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