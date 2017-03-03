به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان قرار است به منظور دیدار و گفتگو با «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن سفر کند.

بر اساس اعلام دفتر صدراعظم آلمان سفر مرکل در تاریخ ۱۴ ماه مارس (۲۴ اسفندماه) انجام خواهد شد.

علاوه بر مناسبات دوجانبه مهمترین مسائل بین المللی از محورهای گفتگوی آتی مرکل و ترامپ عنوان شده است.

این دیدار در حالی انجام می شود که دولت آلمان در زمان فعالیت های انتخاباتی آمریکا حمایت خود را از «هیلاری کلینتون» نامزد دمکرات ها در این انتخابات اعلام کرده بود.

گفتنی است «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه وقت آلمان در آن زمان بارها واکنش منفی برلین را به انتخاب ترامپ اعلام کرده بود.