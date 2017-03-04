به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، موسسه نظرسنجی «ادوکسا» برای نخستین بار از آغاز چرخه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه، «امانوئل ماکرون» نامزد مستقل این دور از رقابت ها را در جایگاهی بهتر از «مارین لوپن» نامزد حزب راست افراطی «جبهه ملی» معرفی کرد.

طبق این نظرسنجی، ماکرون که تا چندی پیش، وزیر دارایی دولت سوسیالیست «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه بود، دور نخست انتخابات را که در ماه آوریل برگزار می شود، با رأی بیشتری نسبت به لوپن پشت سر خواهد گذاشت.

گفتنی است که آغاز تحقیقات رسمی پیرامون اختلاس «فرانسوا فیون» نامزد حزب راست میانه «جمهوریخواهان» و سوء استفاده مالی لوپن از محل بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت دستمزد محافظ شخصی و رئیس ستاد انتخاباتی خود، از جمله دلایل رویگردانی مردم از آنها و در مقابل، افزایش محبوبیت ماکرون محسوب می شود.

این در حالی است که مصونیت قضایی لوپن نیز به دلیل اقدام وی به پخش تصاویر خشن از فعالیت گروه تروریستی داعش در صفحه شخصی توئیترش لغو شده است.