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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۴۸

ترامپ در پیامی اعلام کرد:

شکایت از اوباما به دلیل شنود مکالمات تلفنی/تکرار رسوائی «واترگیت»

شکایت از اوباما به دلیل شنود مکالمات تلفنی/تکرار رسوائی «واترگیت»

رئیس جمهور آمریکا در پیامی اعلام کرد که به دلیل شنود مکالمات تلفنی اش در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته این کشور از اوباما شکایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز با انتشار یک پیام توئیتری رفتار همتای پیشین خود را در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری هشتم نوامبر سال گذشته میلادی به چالش کشید.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا در این پیام آورده است: شنود مکالمات تلفنی من توسط اوباما در جریان رقابت های انتخاباتی ام چقدر رذیلانه بود.

وی در ادامه این پیام آورده است: این کار وی همانند رسوائی «واترگیت» در زمان «نیکسون» است. اوباما آدم مریضی است.

رئیس جمهور جدید آمریکا در توئیت دیگری تأکید کرد: وکیل خوبی گرفته ام که می تواند پرونده خوبی را از شنود مکالمه های تلفنی من در ماه اکتبر سال گذشته میلادی درست پیش از زمان انتخابات به جریان بیندازد.

کد مطلب 3923138

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    نظرات

    • دکتر هومان دانایان IR ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
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      باسلام خداوند همه بیماران را شفا بدهد
    • علی CA ۰۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      هنوز دادگاه نرفته، شکایت نکرده. تیتر زدید واترگیت و،،،،

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