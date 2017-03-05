پرداخت ۳۵میلیاردتومان تسهیلات به شاغلان صنایع دستی

بهمن نامور مطلق در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت بیمه شاغلان هنرهای سنتی و صنایع دستی گفت: یکی از دغدغه‌های سازمان میراث فرهنگی، بیمه تامین اجتماعی این افراد است که هنوز این مشکل برطرف نشده است.

وی ادامه داد: نقدی که فعالان و هنرمندان صنایع دستی به وزارت کار و سازمان میراث فرهنگی دارند عدم پوشش بیمه ای است در حالی که تامین اجتماعی بر اساس برنامه پنجم توسعه مکلف به بیمه این افراد بود که هنوز در این زمینه نتوانستیم هماهنگ شویم و در این زمینه در حال مذاکره هستیم.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی با تشریح ظرفیت‌های اشتغال صنایع دستی گفت: یکی بهترین امتیازات صنایع دستی، بخش اشتغال است چراکه سرمایه انسانی مهمترین مولفه تولید صنایع دستی و هنرهای سنتی به شمار می‌رود.

این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه هیچ رَسته دیگری به اندازه صنایع دستی ظرفیت اشتغالزایی ندارد، درباره برنامه‌های این سازمان به منظور حمایت از اشتغال این بخش گفت: باید قبل از اشتغالزایی به فکر فروش محصولات هنرمندان باشیم؛ اگر صرفا بر اشتغالزایی بدون توجه به بازار فروش صنایع دستی متمرکز شویم فرصت‌های شغلی فعلی تهدید می‌شوند به همین دلیل در حوزه ایجاد اشتغال در صنایع دستی باید با احتیاط عمل کرد.

وی با تاکید بر اینکه ابتدا باید بازار فروش صنایع دستی به عنوان خروجی اشتغال این صنعت تقویت شود و سپس به دنبال اشتغالزایی به عنوان ورودی اشتغال به این هنر باشیم گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در بخش صنایع دستی در سطح کشور اشتغال دارند که از این میزان ۴۰۰ هزار نفر شناسایی و تحت پوشش سازمان قرار گرفتند.

نامور مطلق با اشاره به اینکه قصد داریم بخش تجارت و بازاریابی هنرهای سنتی از جمله صنایع دستی را فعال‌تر کنیم گفت: نمایشگاه های سالانه صنایع دستی که اخیرا نخستین نمایشگاه ملی عیدانه در این حوزه نیز برگزار شد در جهت توسعه بازاریابی صنعت است و هر چقدر از این دست نمایشگاه‌ها را بتوانیم برگزار کنیم اشتغال در صنایع دستی تثبیت می‌شود و در فاز بعد توسعه می‌یابد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی درباره مشکلات پیش روی توسعه این صنعت در جهت اشتغال گفت: یکی از مشکلات ما از دست دادن بازارها به دلیل عدم ثبات روابط سیاسی ایران با دنیا است از طرفی با توجه به قطع این روابط، هنرمندان ایرانی از شناسایی سلائق مختلف هنرهای دستی در دنیا دور ماندند که داریم در این زمینه تلاش می‌کنیم.

وی درباره حمایت‌های مالی از شاغلان در حوزه صنایع دستی گفت: طی دو سال گذشته به اندازه ۱۰ سال ماقبل آن به هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی تسهیلات پرداخت شده است به طوریکه در این مدت از صندوق کارآفرینی امید بیش از ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات در اختیار هنرمندان قراردادیم.

نامور مطلق با بیان اینکه برای دریافت این تسهیلات باید به معاونت صنایع دستی ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هر استان خود مراجعه کنند و در صورت داشتن شرایط مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند گفت: هنرهای سنتی در مناطق روستایی نیز مورد حمایت قرار می گیرند.

وی ادامه داد: تا کنون پرداخت تسهیلات اشتغال صنایع دستی به زنان سرپرستان خانوار نسبت به سایر بانوان در اولویت بود، گفت: طبق هماهنگی با صندوق کارآفرینی امید قرار است سایر بانوانی که تقاضای دریافت تسهیلات در بخش صنایع دستی دارند نیز در اولویت قرار گیرند.