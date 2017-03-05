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۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۶

فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا؛

ایران با ۱۴ گل مالزی را در هم کوبید/ برد افغانستان مقابل چین

ایران با ۱۴ گل مالزی را در هم کوبید/ برد افغانستان مقابل چین

تیم فوتبال ساحلی ایران در اولین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا برابر مالزی به برد پرگل دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از رقابتهای قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷ آسیا (انتخابی جام جهانی باهاما) دیدار تیم های ملی فوتبال ساحلی ایران و مالزی از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت ایران آغاز شد و در نهایت با پیروزی پرگل ۱۴ بر صفر ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

در این دیدار فرید بلوکباشی (۴گل) محمدعلی مختاری (۴گل) مسلم مسیگر (۲گل) و مصطفی کیانی ، محمد احمدزاده، سیدعلی ناظم و حمید بهزاد پور گل های ایران مقابل میزبان این دوره از رقابتها را به ثمر رساندند.

ملی پوشان کشورمان که در گروه پنج تیمی رقابتهای قهرمانی آسیا قرار دارند از ساعت ۱۱:۳۰ فردا (دوشنبه) به مصاف تیم ملی افغانستان خواهند رفت.

تیم ملی افغانستان با دو پیروزی از دیدار روز نخست و امروز خود با ۶ امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به تیم ملی کشورمان در صدر جدول گروه A قرار دارد.

دیدار نخست امروز بین تیم های ملی افغانستان و چین با نتیجه ۷ بر ۲ به سود افغانستان به پایان رسید.

کد مطلب 3923922

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