به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، علی موسوی گرمارودی ضمن ابراز تاثر و تاسف از درگذشت احمد عزیزی، شاعر آیینی کشور، اظهار کرد: ایشان شاعر با استعدادی بود و از زمره شاعران خوب آیینی کشور محسوب می شد. خدا ایشان را رحمت کند و با بزرگان و اهل بیت (ع) که برایشان شعر سرود، محشور بدارد.

وی ادامه داد: احمد عزیزی انسان با استعدادی بود و بسیار روان شعر می‌گفت. اوزانی را انتخاب می‌کرد که به روانی شعرش کمک کند و البته جهش‌های فکری و تاثیرهای خوب و نادری هم به ذهنش می آمد و از این جهت شاعری بود که بر بسیاری از شاعران جوان تاثیر گذاشت.

موسوی گرمارودی خاطرنشان کرد: اگر احمد عزیزی دچار بیماری نمی‌شد و دار فانی را وداع نمی‌گفت، امروز یکی از برترین شاعران انقلاب می شد و تاثیرات بیشتری هم بر شعر انقلاب می گذاشت.

گفتنی است علی موسوی گرمارودی به علت تاثیر و ناراحتی از این ضایعه و فقدان این شاعر آیینی کشور قادر به ادامه گفت‌وگو نبود.

احمد عزیزی از پیشگامان شعر آیینی پس از انقلاب که حدود ۹ سال بود در بستر بیماری به سر می‌برد، امروز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۵ در سن ۵۸ سالگی درگذشت.

این شاعر در سال ۸۶ به‌علت کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی در بخش آی سی یو بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری شد. طی این مدت رهبر انقلاب در سفر به کرمانشاه با حضور در بیمارستان از این شاعر عیادت کردند.

««کفشهای مکاشفه»، «شرجی آواز»، «خوابنامه و باغ تناسخ»، «ترجمه زخم»، «باران پروانه»، «رودخانه رؤیا»، «ناودان الماس»، «ترانه های ایلیایی»، «ملکوت تکلم»، «سیل گل سرخ»، «روستای فطرت» از آثار این شاعر هستند.