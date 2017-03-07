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۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۴۶

حیدر العبادی با جلال طالبانی دیدار کرد

حیدر العبادی با جلال طالبانی دیدار کرد

منابع عراقی از سفر نخست وزیر این کشور به سلیمانیه و دیدار با دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در استان سلیمانیه با جلال طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرد: حیدر العبادی نخست وزیر عراق با جلال طالبانی دیدار کرده است.

یک منبع عراقی بیان کرد: در این دیدار اوضاع سیاسی و امنیتی مورد رایزنی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که حیدر العبادی امروز ابتدا به مناطق غربی موصل رفت و ضمن بازدید از خطوط مقدم جنگ با داعش، نشستی با فرماندهان ارشد داشت و در جریان عملیات ضد داعش قرار گرفت و سپس رهسپار اربیل در اقلیم کردستان عراق شد و با مسعود بارزانی رئیس اقلیم دیدار و گفتگو کرد و سپس به سلیمانیه رفت.

کد مطلب 3926391

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