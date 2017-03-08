۶ پروژه محرومیت زدایی در کرمانشاه افتتاح و کلنگزنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور سردار سید ضیاءالدین حزنی، دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران امروز چهارشنبه یک مسجد در مناطق محروم استان کرمانشاه به بهره برداری رسید و یک مدرسه نیز گلنگ زنی شد.

در بازدید سردار حزنی از مناطق محروم استان کرمانشاه مسجد «ابوالفضل العباس» روستای گرگ آوند منطقه عثماوند کرمانشاه به یاد شهید مدافع حرم «محمود رضا بیضائی» افتتاح و به بهره برداری رسید.

هم چنین در این بازدید مدرسه ۳ کلاسه شهید مدافع حرم، جهادگر «حاج محمد شفیعی» در روستای مذکور کلنگ زنی شد.

اعتبار مورد نیاز برای احداث این مدرسه حدود ۵۰ میلیون برآورد شده است، که سردار حزنی تقبل کرد از محل اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران این مبلغ را تامین کنند.

افتتاح سه خانه نیازمند نیز از دیگر برنامه های امروز بود.