۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۶

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران:

۶۱ میلیارد تومان درآمدهای ثبتی در مازندران کسب شد

ساری - مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران از کسب ۶۱ میلیارد و ۲۰۰ تومان درآمدهای ثبتی در ۱۱ ماه سال جاری خبر داد.

محمد حسن بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در آمدی که امسال به خزانه دولت تعهد کرده بودیم ۳۲ میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان بوده است که با تلاش همکاران در ۲۴ واحد ثبتی و با تحقق حدود  ۲۰۰درصد در این مدت به بیش از ۶۱ میلیارد تومان درآمد رسیده است.

 وی خاطرنشان کرد: هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیارد تومان از این درآمد از محل صدور اسناد کاداستری، دو میلیارد و ۵۱۴ میلیون تومان از محل حق الثبت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، ۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل حق الثبت دفاتر اسناد رسمی ،۲۴ میلیار تومان نیز از محل نیم عشر دوایر اجرای اسناد رسمی و مابقی از سایر محلهای درآمدی کسب شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان از محل درآمد حق الثبت اسناد رسمی سهم شهرداریهای استان بوده است که به حساب آنها واریز شده است.

