شیب تند افزایش سهم چین در صنعت ایران

سعید باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به افزایش واردات از چین گفت: چینی ها بازار ایران را به خوبی شناختند و کالاهایشان را با قیمت های مناسبی ارائه می دهند و عملا به رقیب مهمی برای شرکت های ایرانی تولید کننده تبدیل شده اند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: عملا تعرفه صادرات بالاست و از صنعت حمایت می شود اما بازهم کالاهای چینی سهم بزرگی از بازار صنعت دارند.

وی تصریح کرد: سهم چینی ها در بازار صنعت ایران سهم زیادی نیست اما با سرعت زیادی رو به گسترش است ما باید برای خودرو بسته مناسبی را طراحی کنیم که هم خودرو ساز داخلی را حمایت کنیم و هم به خودرو ساز اجازه بدهیم رقابت کند. باید نگاه دولت به حمایت از تولید داخل معطوف باشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع تاکید کرد: سهم چین در همه صنایع در حال افزایش است این افزایش دارای شیب تندی است.