مدیرکل آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی برای سومین بار ابقاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای حکام متشکل از نمایندگان ۳۵ کشور امروز با ادامه فعالیت «یوکیا آمانو» برای سومین دوره پیاپی به عنوان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کردند.

بر اساس اعلام دیپلمات ها، تصمیم امروز شورای حکام در ابقاء «یوکیا آمانو» به عنوان مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون رأی گیری به انجام رسید؛ مسأله ای که نشان می دهد وی برای تصدی این پُست مخالفی نداشته است.

این در حالیست که رأی امروز شورای حکام باید در اجلاس عمومی آژانس که در ماه سپتامبر سال آینده در «وین» با حضور نمایندگان تمامی کشورهای عضو برگزار خواهد شد، مورد تأیید قرار گیرد.

لازم به ذکر است، دوره مدیریت آمانو آخر نوامبر سال جاری میلادی پایان می یابد و بر اساس قوانین آژانس، دوره فعالیت مدیرکل جدید از اول دسامبر آغاز خواهد شد.

گفتنی است، این دیپلمات ۶۹ ساله ژاپنی از سال ۲۰۰۹ تا کنون مدیرکل این نهاد بوده است.