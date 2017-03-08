استقلال نیمه دوم هجومی بود/ پیشکسوتان فراموش نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری پس از پیروزی استقلال برابر سایپا گفت: آبی پوشان تهرانی دو نیمه متفاوت داشتند، نیمه اول شاید به دلیل اینکه دو روز تمرین نکرده بودند نتوانستند هماهنگی لازم را داشته باشند و کمی سردرگم بودند اما در نیمه دوم عملکرد قابل قبولی داشتند و با ارائه یک بازی هجومی توانستند به پیروزی دست پیدا کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: استقلال در نیمه دوم کاملاً توپ و میدان را در اختیار داشت و حملات خوبی را هم در دروازه سایپا انجام داد اما نتوانست از موقعیت هایش استفاده کند البته نباید از حق بگذریم زیرا سایپا هم در نیمه دوم فشار زیادی بر دروازه استقلال وارد آورد و توانست به یک گل دست پیدا کند اما در لحظات پایانی به علت فشار زیادی که استقلال بر روی دروازه سایپا آورده بود توانست به گل دوم دست پیدا کرده و پیروز میدان باشد.

نوری در پایان در خصوص تجلیل از این بازیکن قدیمی گفت: امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و از تمام پیشکسوتان فوتبال قدردانی شود تا بدانند که فراموش نشدند.