برخورد قاطعانه پلیس با باندهای موادمخدر در فضای سایبری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود زاهدیان از مواد مخدر به عنوان تهدیدی که جوانان و خانواده‌ها را مورد هدف قرار داده، نام برد و اظهارداشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در راستای وظایف قانونی و شرعی خود در امر سالم سازی و برخورد با عوامل توزیع و شیوع مواد مخدر در سطح جامعه تلاش می‌کند با برخورد قاطع با این عناصر، محیطی امن برای خانواده‌ها در ایام تعطیلات نوروز فراهم نماید.

وی به طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری و پاکسازی نقاط آلوده از لوث معتادان متجاهر که آسایش مردم را به خطر انداخته، یکی از اولویت‌های اصلی پلیس مبارزه با موادمخدر است، معتادان جمع‌آوری شده جهت درمان به مراکز درمانی دستگاه‌های ذیربط تحویل داده خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: جمع‌آوری معتادان متجاهر بر آسایش ذهنی، کاهش جرایم خرد، سرقت‌ها و نابسامانی بصری تأثیرگذار است و پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با این اقدام بر کاهش آمار سرقت‌ها نیز نقش آفرینی می‌کند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا، کنترل فرزندان از سوی خانواده‌ها را یکی از عوامل مؤثر در موضوع اعتیاد نام برد و گفت: خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی در جامعه با اتخاذ تدابیر مناسب و کنترل رفتار فرزندان در پیشگیری از مواد مخدر، نقش بسزایی ایفاء کنند.

سردار زاهدیان به نقش تأثیرگذار آشفتگی و ناهمگونی خانواده‌ها در شیوع اعتیاد اشاره کرد و گفت: طبق تحقیقات انجام شده از سوی این پلیس و سایر موسسات تحقیقاتی، ضعف مهارت رفتاری بین اعضای خانواده و نیز قدرت «نه گفتن» به مواد مخدر از عوامل مؤثر شیوع اعتیاد به شمار می‌آید.

وی از مهارت‌های زندگی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی پیشگیری از اعتیاد نام برد و گفت: آموزش این مهارت‌ها بایستی از سطوح پیش دبستانی آغاز و در سطوح مختلف تحصیلی استمرار داشته باشد؛ همچنین سازمان‌ها، مراکز آموزشی، رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما با ارائه تولیدات فرهنگی و برنامه‌های متنوع می‌توانند در این راستا تأثیرگذار باشند.

سردار زاهدیان خاطرنشان کرد: همچنین می‌توان از تعالیم دین مبین اسلام برای «خودکنترلی» استفاده کرد که این امر در کاهش اعتیاد بسیار مؤثر است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به استفاده از ظرفیت‌های فرهنگ، هنر و ورزش در امر پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی خصوصاً اعتیاد اشاره کرد و گفت: برای کنترل آسیب‌های اجتماعی و تحقق رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با موادمخدر بایستی از ظرفیت اهالی فرهنگ، هنر و ورزش بهره برد، از سوی دیگر مشارکت همه‌جانبه و همگانی چهره‌های سرشناس این حوزه‌ها می‌تواند ما را در امر پیشگیری از اعتیاد و نیز بروز آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

سردار زاهدیان ادامه داد: همچنین رفتار صحیح چهره‌های سرشناس فرهنگ، هنر و ورزش می‌تواند به عنوان الگویی برای جوانان محسوب شود که این امر در کاهش اعتیاد و گرایش فرزندان به موادمخدر تأثیر بسزایی دارد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: از سوی دیگر، پرکردن اوقات فراغت فرزندان با بهره‌گیری از موضوعات فرهنگی و ورزشی از سوی خانواده‌ها در پیشگیری از اعتیاد بسیار مؤثر است.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر، راه‌اندازی مراکز مشاوره در تهران و کلان شهرهای کشور را از برنامه‌های مهم این پلیس در سال آینده اعلام کرد.

سردار زاهدیان به ترویج باور غلط در جامعه مبنی بر نقش مؤثر مصرف موادمخدر از جمله شیشه در کاهش وزن و لاغری، زیبایی اندام و… اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی از آرایشگاه‌ها به دلیل سودآوری بالا، اقدام به فروش این مواد می‌کنند لذا به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم فریب این حرف‌های دروغین را نخورند.

وی با بیان اینکه متأسفانه این باور غلط در بین دانشجویان مبنی بر اینکه مصرف این گونه مواد در شب امتحان، ضریب هوشی و میزان درک و فهم را بالا می‌برد، نیز وجود دارد، گفت: مصرف مواد مخدر خصوصاً شیشه موجب تخریب سلول‌های مغزی شده و قابل برگشت نیست و به اعتیاد فرد منجر می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر با اشاره به اینکه برخی از باندها با حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، جوانان را به سمت مواد مخدر سوق می‌دهند، تصریح کرد: پلیس همچون گذشته در این عرصه حضور فعال دارد و ضمن شناسایی این باندها با آنها قاطعانه برخورد می‌کند.

سردار زاهدیان بر کنترل و نظارت فرزندان از سوی خانواده‌ها به هنگام حضور در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تأکید کرد و گفت: پلیس با توجه به وظایف خود با حضور در همه عرصه‌ها و تلاش برای امنیت پایدار، مأموریت‌های خود را به نحو احسن انجام می‌دهد.