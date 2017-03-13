نقش ائمه جمعه در پیشبرد اهداف نظام کلیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مارانی پیش از ظهر امروز در سمینار ائمه جمعه اهل سنت جنوب شرق کشور که در سالن اجلاس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به دسیسه های دشمن در منطقه جنوب شرق کشور خصوصا در استان سیستان و بلوچستان قطعا نیازمند مشارکت بیشتر ائمه جمعه هستیم.

وی با اشاره به نقش ویژه و موثر مردم در تامین امنیت، افزود: سپاه پاسداران نه تنها در راستای تامین امنیت در کشور تلاش می‌کند بلکه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، رفع محرومیت و مردم یاری نیز به دولت کمک می کند و خوشبختانه تاکنون اقدامات ویژه‌ای ر این زمینه اجرایی شده است.

وی گفت: در همین راستا از سال ۸۸ تاکنون ۴ هزار و ۹۷۲ پروژه در زمینه محرومیت‌زدایی در سطح استان سیستان و بلوچستان توسط قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه انجام شده است.

فرمانده قرارگاه قدس جنوب‌شرق نیروی زمینی سپاه افزود: ۳ هزار و ۴۵۲ پروژه از این طرح ها شامل پروژه های عمرانی، احیای قنوات، طرح های آب‌رسانی، برق‌رسانی، آب رسانی، کمک به مساجد، احداث خانه محروم، احداث حوزه علمیه و یک‌هزار و ۵۲۰ پروژه نیز در زمینه اشتغالزایی است.

وی با اشاره به اینکه در ارائه خدمات تفاوتی بین شیعه و سنی وجود ندارد، ادامه داد: از مجموع این پروژه ها با توجه به نیاز منطقه ۷۰ درصد در مناطق اهل سنت و ۳۰درصد در مناطق شیعه‌نشین اجرا شده است.

وی گفت: از سال ۸۸ تاکنون ۴۳ بیمارستان صحرایی در سطح استان سیستان و بلوچستان برپا شده که حدود یک‌ میلیون و ۸۸۰ هزار نفر در این بیمارستان ها از خدمات درمانی رایگان بهره مند شده اند.

سردار مارانی خاطر نشان کرد: نقش ائمه جمعه در پیشبرد اهداف نظام و وحدت بین همه اقوام و مذاهب بسیار مهم است و ائمه جمعه می توانند در خصوص خدماتی که توسط نظام تقدیم مردم می‌شود به مردم اطلاع‌رسانی کنند.