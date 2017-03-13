سردار دهقان: ورزش نقش مهمی در تقویت همبستگی میان ملت ها دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، مسئولین کشورهای آسیایی عضو سیزم که برای شرکت در پنجمین اجلاس آسیایی سیزم به تهران سفر کرده اند عصر امروز با حضور در وزارت دفاع با سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار کردند.

سردار دهقان در این دیدار طی سخنانی با اشاره به اهمیت و جایگاه ورزش و نقش آن در تقویت همبستگی میان ملت ها تصریح کرد: ورزشکاران می توانند پیام آوران صلح، دوستی و امنیت میان کشورها باشند.

وی ورزش را مکانیسمی برای پیوند خوردن منافع کشورها به یکدیگر توصیف کرد و افزود: در سایه ورزش می توان حتی مهارت مدیریتی و اداری میان ملل مختلف را توسعه داد.

وزیر دفاع گفت: دیپلماسی ورزش در قالب و مفهوم وسیع سیزم با تکیه بر ظرفیت و فرصت ایجاد شده می تواند به سرفصل مهمی در رابطه بین حوزه نظامی و ورزشی تبدیل گردد.

سردار دهقان در پایان ابراز امیدواری کرد: پنجمین اجلاس کشورهای آسیایی عضو سیزم در تهران منجر به همفکری و برنامه ریزی دقیق و هدفمند میان یکدیگر گردد و زمینه های بیشتری را برای دوستی از طریق ورزش در قاره کهن و بزرگ آسیا فراهم کند.

در ابتدای این دیدار سردار باران چشمه رئیس تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از روند اجرا و نتایج پنجمین اجلاس کشورهای آسیایی عضو «سیزم» در تهران را به استحضار وزیر دفاع رساند.