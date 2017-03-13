  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۳۸

اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران شماره گذاری شد

اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران شماره گذاری شد

اتوبوس اختصاصی تیم ملی فوتبال ایران که توسط باشگاه هواداران فوتبال ملی خریداری شده است بالاخره شماره گذاری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه هواداران تیم ملی، این اتوبوس با تکمیل روند شماره گذاری از این به بعد به طور رسمی در اختیار سیستم فوتبال ملی قرار خواهد گرفت تا در ترانسپورت داخلی از آن استفاده شود.

گفته می شود از این اتوبوس قبلا هم رونمایی شده اما به خاطر نداشتن شماره رسمی تردد، پیگیری لازم انجام شده وبا این امر از این به بعد اتوبوس مورد اشاره در اختیار تیم ملی وفدراسیون فوتبال قرار خواهد گرفت.

امیدواریم فوتبال ملی ما رفته رفته مجهز تر شود و با حمایت حامیان حرفه ای و همراهی هواداران میلیونی تیم ملی به استانداردهای روز دنیا برسد.

کد مطلب 3931746
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها