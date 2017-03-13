به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری پس از پیروزی ۲ بر صفر تیم استقلال برابر لوکوموتیو ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا، گفت: بازی خوبی را شاهد بودیم. بازیکنان ما توانستند یک بازی قابل قبولی را ارائه داده و به یک برد شیرین دست پیدا کنند.

وی افزود: با این پیروزی صدرنشین جدول باقی ماندیم. حالا دیدارهای آینده را می توانیم با آرامش بیشتری دنبال کنیم و شاید استرش کمتری نسبت به دیگر تیم ها داشته باشیم.

افتخاری در پاسخ به این پرسش که گفته شده است شما استعفا خواهید داد، گفت: من شرایط خاصی را مد نظر دارم و با وزیر ورزش هم صحبت خواهم کرد. اگر آن شرایط محقق نشود ظرف روزهای آینده استعفا خواهم داد و کار را به دیگران خواهم سپرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که شرایط شما برای ماندن در استقلال چیست؟ گفت: اجازه بدهید شرایطم را بازگو نکنم تا ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد. بعدا در این خصوص صحبت کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا حسن زمانی از هیئت مدیره آبی پوشان استعفا خواهد داد یا خیر؟ افزود: این را از من نپرسید. خود زمانی باید پاسخگو باشد و بگوید که آیا می خواهد استعفا بدهد یا نه.

افتخاری در پاسخ به سئوال دیگری که شما چندان دل خوشی از مصاحبه های حسن زمانی ندارید، آیا این دلیلی برای استعفای او خواهد بود یا خیر؟ گفت: اینکه من دلخوش باشم یا نباشم فرقی نمی کند. ما از ایشان خواستیم که صحبت نکند و او هم قبول کرد که تا پایان فصل حرفی نزند.

مدیرعامل باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که مطالبات بازیکنان چه موقعی پرداخت خواهد شد، ادامه داد: فردا طلب بازیکنان و کادر فنی را به حسابشان واریز خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال امشب برکنار خواهد شد، اظهار داشت: در این خصوص صحبتی شده بود اما چنین اتفاقی نخواهد افتاد و مدیر روابط عمومی ما به کار خود ادامه خواهد داد.

افتخاری در پایان درباره اینکه گفته می‌شود در باشگاه استقلال همه چیز به هم ریخته است و شرایط برای کار بسیار نامناسب است، گفت: این نظر شما است. ما از ابتدای حضورمان در استقلال تلاش کردیم تا همه چیز هم بر روی نظم باشد. بازهم تلاش می کنیم تا مشکلات بازیکنان را حل کنیم.