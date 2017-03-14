تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: مهرماه سال جاری جمعی از نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران شدند؛ ابتدا کمیسیون اطلاعات مرتبط با تقاضای تحقیق و تفحص را جمع‌آوری و آبان ماه در اختیار متقاضیان قرار داد.

وی ادامه داد: پس از آن طی یادداشت کتبی، متقاضیان تحقیق و تفحص اعلام کردند که از گزارش مربوطه اقناع نشده‌اند؛ بنابراین با حضور متقاضیان و شهردارتهران به عنوان بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص، جلساتی تشکیل و محورهای سه‌گانه تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با توجه به تذکر اعضای جلسه مبنی بر شبههٔ ادامهٔ تحقیق و تفحص به دلیل اقدامات قضایی، طی نامه‌ای از هیئت رئیسه استعلام شد که پاسخ هیئت رئیسه بلامانع بودن تحقیق و تفحص بود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ادامه جلساتی در آذر، دی و بهمن ماه برگزار شد.

بدری افزود: در این جلسات با تذکر اعضا مبنی بر کلی بودن محورهای تقاضا و اینکه برای تشخیص ضرورت تحقیق و تفحص باید میزان پاسخگویی دستگاه مورد تحقیق و تفحص و دسترسی به اطلاعات مورد نظر بررسی شود، با توافق مقرر شد متقاضیان مصادیقی از محورهای مورد تقاضای خود را اعلام کنند.

وی گفت: بهمن ماه تعدادی از بندهای تحقیق و تفحص جهت بررسی به کمیته معماری و شهرسازی و کمیته عمران شهری و روستایی ارجاع شد و در تاریخ ۲۵ بهمن کمیته‌های ذیربط با حضور مدیران شهرداری تهران تشکیل گردید؛ لیکن متقاضیان تحقیق و تفحص در این جلسات حضور نیافتند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه بررسی کمیته تخصصی مذکور حاکی از پاسخگویی و عدم مقاومت شهرداری تهران در دسترسی به اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی اعلام شد و در تاریخ دهم اسفند ماه اعضای کمیسیون، تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد نمودند.

در ادامه محمود صادقی در دفاع از این تحقیق و تفحص سخنرانی کرد. عدم توجه نمایندگان به اظهارات وی در حدی بود که چند بار نطق خود را قطع کرد و خواستار توجه نمایندگان شد.

در پایان گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با ۱۳۲ رأی موافق، ۹۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس با گزارش کمیسیون عمران موافقت کردند؛ بنابراین تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در صحن علنی مجلس نیز رد شد.