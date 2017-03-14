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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۷

جلسه نوبت صبح مجلس پایان یافت

جلسه نوبت صبح مجلس پایان یافت

جلسه نوبت صبح مجلس به پایان رسید؛ مقرر شد جلسه نوبت عصر جهت بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ساعت ۱۴ برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به پایان رسید.

به گفته مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس جلسه بعدی عصر امروز ساعت ۱۴ برای رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس در مورد لایحه بودجه ۹۶ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3932347

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