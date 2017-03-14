جلسه نوبت صبح مجلس پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت صبح مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به پایان رسید.

به گفته مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس جلسه بعدی عصر امروز ساعت ۱۴ برای رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان درخصوص مصوبات مجلس در مورد لایحه بودجه ۹۶ برگزار خواهد شد.