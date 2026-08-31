به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، شامگاه دوشنبه در آیین بازگشایی مرز تیلهکوه شهرستان سرپلذهاب که با حضور عباس علیآبادی وزیر نیرو، نماینده مردم سرپلذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده مرزی و تجاری استان اظهار کرد: بازگشایی مرز تیلهکوه از مطالبات مهم مردم منطقه بود که میتواند با ایجاد فرصتهای جدید تجاری، به رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم سرپلذهاب و دیگر مناطق استان کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان کرمانشاه در حوزه تجارت مرزی افزود: کرمانشاه دارای ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است و حدود ۴۰ درصد صادرات زمینی کشور از این استان انجام میشود؛ ظرفیتی که اهمیت ویژهای در توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی کشور دارد.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: در سالهای اخیر اقدامات مناسبی برای توسعه مرزها و ساماندهی بازارچههای مرزی استان انجام شده و رویکرد دولت چهاردهم نیز بر ساماندهی و تقویت بازارچههای مرزی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی مناطق مرزی استوار است.
وی با اشاره به شرایط کنونی و اهمیت مسیرهای زمینی در تأمین نیازهای کشور تصریح کرد: در شرایطی که با محدودیت و محاصره دریایی مواجه هستیم، مرزهای زمینی استان کرمانشاه از اهمیت دوچندانی برخوردار شدهاند و باید از ظرفیتهای موجود در این حوزه به بهترین شکل استفاده کرد.
حبیبی، آغاز به کار مرز تیلهکوه را یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه دانست و گفت: راهاندازی این مرز میتواند زمینهساز رونق اقتصادی، افزایش مبادلات تجاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم سرپلذهاب و کل استان کرمانشاه باشد.
وی ادامه داد: فعال شدن مرز تیلهکوه موجب میشود مردم مرزنشین با انگیزه و علاقه بیشتری در فعالیتهای اقتصادی و تجاری مشارکت کنند و از ظرفیتهای موجود در منطقه برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد بهره ببرند.
استاندار کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با بازگشایی و فعال شدن مرز تیلهکوه، شهرستان سرپلذهاب به یکی از قطبهای مهم مبادلات تجاری استان تبدیل شود و این مرز بتواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.
بهرهمندی مردم سرپلذهاب از قانون تجارت مرزنشینی
حبیبی با اشاره به اجرای قانون تجارت مرزنشینی در چهار شهرستان استان افزود: این طرح در سفر سال گذشته رئیسجمهور به کرمانشاه به تصویب رسید و با بازگشایی مرز تیلهکوه، مردم شهرستان سرپلذهاب نیز از مزایا و ظرفیتهای پیشبینیشده در این قانون بهرهمند خواهند شد.
وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای مرزی، تقویت بازارچهها و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر مرزنشینان در فعالیتهای اقتصادی میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح معیشت مردم مناطق مرزی استان کرمانشاه داشته باشد.
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