جلسه تعیین دستمزد ۹۶ آغاز شد/آغاز چانه زنی در شورای عالی کار

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل سومین جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶ با حضور اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی این شورا آغاز شد.

قرار است در این جلسه، سه وزیر کابینه دولت یازدهم یعنی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی و محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور یابند.

بر اساس این گزارش، پیش از این در جلسات کارگروه تخصصی مزد، شرکای اجتماعی(نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) بر سر حداقل هزینه معیشت ماهیانه یک خانوار به مبلغ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان توافق کردند.

آنچه که در جلسه گذشته شورای عالی کار از سوی نمایندگان دولت مطرح شد، افزایش حدود ۱۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۶ است؛ اما به دلیل عدم موافقت نمایندگان کارگری با این میزان افزایش، جلسه تعیین دستمزد به امروز موکول شد.

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه باید بر اساس دو شاخص «تورم» اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین «معیشت خانوار» تعیین شود.

جبران فاصله حداقل دستمزد سالانه با شکاف ایجاد شده تا قدرت خرید، طی سال های گذشته و در نظر گرفتن هزینه معیشت از جمله مهمترین خواسته های اعضای کارگری شورای عالی کار به نمایندگی از ۱۳ میلیون کارگر کشور است.

حداقل دستمزد سال جاری ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان است.