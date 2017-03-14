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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۳:۲۴

جلسه تعیین دستمزد -۴؛

چانه زنی برای تعیین دستمزد ۱۰ ساعته شد

چانه زنی برای تعیین دستمزد ۱۰ ساعته شد

جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۶ در حالی همچنان در ساعت ۳ بامداد با حضور وزیر کار ادامه دارد که بیش از ۱۰ ساعت از آغاز این جلسه می گذرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای عالی کار از ساعت ۱۷ روز سه شنبه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شد و همچنان این جلسه با گذشت بیش از ۱۰ ساعت ادامه دارد.

پس از مذاکره سه جانبه و حدود ۵ ساعته شرکای اجتماعی، جلسات مشترکی به صورت جداگانه بین اعضای دولتی این شورا با گروه های کارگری و کارفرمایی با هدف بررسی تاثیر هزینه دستمزد در قیمت تمام شده تولید برگزار شد.

در حالی که پیشنهاد دولت افزایش حدود ۱۰ درصدی حداقل دستمزد است، گروه های کارگری بر افزایش حدود ۳۰ درصدی اصرار دارند و به همین دلیل چانه زنی ها همچنان ادامه دارد.

در حال حال حاضر پس از اتمام نشست های جداگانه هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی با علی ربیعی و اعضای دولتی شورای عالی کار، نشست مشترک سه جانبه مجدد آغاز شده است و در حال حاضر رایزنی برای تعیین دستمزد ادامه دارد.

پیش از این در جلسات تخصصی ستاد مزد هر سه گروه شرکای اجتماعی در اوایل اسفندماه حداقل هزینه معیشت خانوار را ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین کردند.

کد مطلب 3932928
محمد جندقی

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