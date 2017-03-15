نمایشگاه آثار تاریخی ایران در آلمان فروردین ۹۶ افتتاح می شود

محمد حسن طالبیان به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه از آن جهت دارای اهمیت است که در تابستان امسال دو پرونده بیابان لوت و قنات های ایران ثبت جهانی شدند و موضوع این نمایشگاه نیز بیابان و آب بود به همین دلیل معرفی این دو پرونده در سطح جهان برای ما بسیار اهمیت داشت. دولت و موزه دولتی آلمان تضمین های لازم را برای این نمایشگاه داده و بیمه های اشیا نیز انجام شده است. همچنین تیمی از مسئولین حفاظت و حراست، امین اموال و موزه دار همراه این اشیا هستند تا زمانی که این آثار نمایش داده شود و بعد از چهار ماه به ایران برگردد.

وی گفت: درحال رایزنی هستیم تا نمایشگاهی از آثار باستانی کشورهای اروپایی مانند فرانسه آلمان و انگلیس به ایران بیاید ما باید وجهی را بابت اشیا بدهیم و اشیا را بیمه کنیم با برخی از موزه ها مانند لوور تعاملاتی انجام شده است تا آنها اشیایی را به ایران بیاورند آن هم در مقابل نمایشگاههایی که ما برای آنها می فرستیم اما در صورتی این نمایشگاهها در ایران قابل برپا شدن است که بتوان اشیا را بیمه کرد. اشیای نمایشگاهی مثل مکزیک را نمی توانستیم بیمه کنیم حتی من با چند سازمان از جمله شهرداری صحبت کردم تا اسپانسر شوند اما این کار انجام نشد چون هزینه بیمه آثار زیاد بود.

طالبیان بیان کرد: کشورهای دیگر مشکلی برای برپایی نمایشگاه در ایران ندارند منتها باید آثارشان را بیمه کنیم. مگر اینکه نمایشگاه کوچکی برپا کنیم. میخواهیم تا نمایشگاه بین موزه ای برپا شود و بتوانیم برای سال ۹۶ اعتباری را برای انتقال و بیمه اشیای موزه ای بگیریم تا ما هم ارتباطی را با کشورهای دیگر داشته باشیم. به شرطی که اعتبارات لازم را بگیریم اما نمایشگاه موزه لوور به صورت قطعی در ایران برپا می شود. قرار شده که کارشناسان به فرانسه برای انتخاب اشیا بروند.