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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۲

محمد بن سلمان مدعی شد: ترامپ دوست واقعی مسلمانان است!

محمد بن سلمان مدعی شد: ترامپ دوست واقعی مسلمانان است!

طبق اعلام مشاور ارشد جانشین ولیعهد سعودی، «محمد بن سلمان» پس از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی تعجب برانگیز مدعی شده که ترامپ دوست واقعی مسلمانان است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی «صدی»، مشاور ارشد محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد سعودی به برخی از اظهارات وی پس از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد. 

بر اساس این گزارش، طبق اعلام مشاور ارشد بن سلمان، وی پس از دیدار با ترامپ مدعی شده است: ترامپ دوست واقعی مسلمانان است!

محمد بن سلمان ضمن ابراز خرسندی از توضیحات ترامپ و مواضع وی در قبال اسلام، مدعی شد: آنچه که از ترامپ در رسانه ها گفته می شود، با آنچه که مشاهده کردم، کاملا متفاوت است.

جانشین ولیعهد سعودی همچنین ضمن نادیده گرفتن سلسله اقدامات رئیس جمهوری آمریکا علیه مسلمانان از جمله صدور فرمان محدودیت مهاجرتی علیه آنها، مدعی شد: رئیس جمهور ترامپ برای همکاری با کشورهای جهان اسلام به منظور تحقق منافع مشترک، نیت و عزم جدی دارد. بدون شک او به طور بی سابقه ای به جهان اسلام خدمت خواهد کرد!

وی همچنین ضمن تاریخی توصیف کردن دیدار خود با ترامپ، گفت: جزئیات و اخبار مثبت بسیاری در این خصوص وجود دارند که در آینده اعلام خواهد شد.

گفتنی است، ادعاهای واهی جانشین ولیعهد سعودی مبنی بر خدمت رسانی رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای اسلامی در حالی است که ترامپ همواره در سخنرانی های خود بر مسلمانان تاخته و آنها را به عنوان عامل ناامنی در آمریکا جلوه داده است.

کد مطلب 3933149

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    نظرات

    • امیری IR ۱۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
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      منظور گوینده دوست واقعی وهابیون است
    • امیر بیک US ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
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      البته از نوع داعشی که عربستان هست

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