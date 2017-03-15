  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۵۸

کاخ سفید درباره محتوای دیدار بن سلمان با ترامپ بیانیه ای صادر کرد:

مقابله با فعالیت‌ های ایران در منطقه و اجرای سختگیرانه برجام!

مقابله با فعالیت‌ های ایران در منطقه و اجرای سختگیرانه برجام!

کاخ سفید در بیانیه‌ ای اعلام کرد که در دیدار رئیس‌ جمهور آمریکا و جانشین ولیعهد عربستان درباره مقابله با فعالیت‌ های ایران در منطقه و اجرای سختگیرانه برجام رایزنی شده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاخ سفید امروز با انتشار بیانیه‌ ای با اشاره به دیدار اخیر «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که طرفین ضمن تأکید بر روابط نزدیک میان دو کشور در حوزه های امنیتی و چالش های اقتصادی در خاورمیانه، درباره توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) میان ایران و کشورهای ۱+۵ موسوم به «برجام» نیز به رایزنی پرداختند.

در بیانیه مذکور به «اهمیت مقابله با فعالیت‌ های بی‌ ثبات‌ کننده ایران در منطقه و همچنین ادامه ارزیابی و اجرای سختگیرانه برجام» به عنوان یکی از موضوعات مورد بحث در این دیدار نیز اشاره شده است.

در بیانیه کاخ سفید در این باره آمده است که ترامپ همچنین خواستار توقف شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی شده و بر تمایل خود برای رسیدن به یک راه‌ حل جامع، منصفانه و بادوام برای اتمام درگیری‌ ها میان صهیونیست‌ ها و فلسطینیان تأکید کرده است.

این بیانیه می افزاید که طرفین به گروه هائی از سوی دو کشور دستور دادند تا گام‌ های بیشتری را در خصوص ابتکاراتی در حوزه های انرژی، صنعت، زیرساخت و بخش های مرتبط با فن آوری با هدف گسترش و بهبود مناسبات دوجانبه بردارند.

کد مطلب 3933856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها