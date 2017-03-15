اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم فوتبال جوانان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر حسین پیروانی، سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران اسامی ۲۴ بازیکن دعوت شده به اردوی تدارکاتی آلمان را اعلام کرد.

اسامی دعوت شدگان به تیم جوانان ایران به شرح زیر است؛

علی طاهران و مهدی محمدیان از تراکتورسازی تبریز و نیما مختاری از گسترش فولاد تبریز (آذربایجان شرقی)

محمد مهدی مهدیخانی از نیروی زمینی، رضا جعفری، محمد سلطانی مهر و علی شجاعی از سایپا، امیر روستایی از پیکان،سینا خادم پور و شهاب عادلی از نفت(تهران)

علی شهسواری از گل گهر سیجان(کرمان)

نیما میرزا زاد از ملوان بندر انزلی(گیلان)

نیما طاهری از ذوب آهن، محمدرضا رستمی از گیتی پسند، عارف غلامی از سپاهان، حسین سنگر گیر و مهران درخشانی مهر از ذوب آهن(اصفهان)

سیدابوالفضل رزاق پور از نساجی(مازندران)

محمد آقاجانپور از آلومینیوم (مرکزی)

رضا جبیره و حسین ساکی از صنعت نفت آبادان و شاهین عباسیان از فولاد خوزستان(خوزستان)

مهدی قایدی از ایرانجوان(بوشهر)

محمد مهدی زینلی از برق جدید شیراز(فارس)

بازیکنان فوق فردا تهران را به مقصد آلمان ترک می کنند تا علاوه بر انجام اردوی تدارکاتی، چند دیدار دوستانه نیز برگزار کنند.