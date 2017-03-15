وابستگان نظامی ۲۲ کشور به جمع راهیان نور پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز ۲۴ نفر از وابستگان نظامی کشورهای دوست از۲۲ کشور در ادامه سفر به خوزستان در پی بازدید از یادمان دوران دفاع مقدس این استان، از نهمین نمایشگاه راهیان نور نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران مستقر در پایگاه دریایی خرمشهر بازدید کردند.

فرمانده پایگاه دریایی خرمشهر و آبادان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران، سفر این وابستگان نظامی را در قالب اردوهای راهیان نور اعلام کرد و گفت: راهیان نور سنته حسنه و فناوری و ثروت عظیمی است و هم راستا با منویات رهبری، ابتکاری که ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته است بین الملی کردن راهیان نور بوده است.

ناخدا یکم عرشه نادر حمودی توضیح داد: ارتش جمهوری اسلامی در راستای بین المللی کردن راهیان نور از وابستگان نظامی کشورهای دوست دعوت کرده تا در خوزستان و به ویژه خرمشهر حاضر شوند و از نمایشگاه راهیان نور نیروی راهبردی دریایی جمهوری اسلامی که در منطقه خرمشهر و در پایگاه شهدای تکاور نداجای در این شهرستان، بازدید کنند.

وی اضافه کرد: این افراد با حضور در منطقه، با فعالیت های غیور مردان و مقاومت های ۴۵ روز خرمشهر و ۳۴۵ روزه آبادان آشنا می شوند.

فرمانده پایگاه دریایی خرمشهر و آبادان در ادامه از افتتاح رسمی نهمین نمایشگاه راهیان نور دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران، فردا و در پی برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان دوران دفاع مقدس خبر داد و افزود: این نمایشگاه از فردا تا ۱۲ فرودین ۹۶ در نوبت از ساعت ۷ تا اذان ظهر و ۱۵ تا ۲۱ برای بازدید عموم دایر می شود.

نادا یکم عرضه حمودی به تشریح ویژگی های این نمایشگاه نیز پرداخت و گفت: این نمایشگاه ۳۶ غرفه و مساحتی معادل دو هزار مترمربع دارد و تمام مناطق، پایگاه های نداجا از سراسر کشور در آن غرقه دارند.

وی افزود: در این نمایشگاه دستاوردهای نوین نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعم از موشک، اژدر، مین و دستاوردهای مهمات سازی عرضه شده است.

فرمانده پایگاه دریایی خرمشهر و آبادان همچنین از اعطای بلیط رایگان سفردریایی به زائران و مسافران بازدید کننده از این نمایشگاه خبر داد و اظهارکرد: بعد از بازدید از نمایشگاه، زائران و مسافران می توانند بلیط رایگان سفرهای دریایی را اخذ کنند و با تجربه یک سفردریایی با واقعیت های عملیات دریایی در رودخانه اروند و کارون از زبان راویان آشنا شوند.



