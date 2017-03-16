داریوش رزمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون جلسات خوبی در این خصوص گرفته شده و تمهیدات لازم نیز اتخاذ شده است.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار دشتی در ایام نوروز تشدید میشود، افزود: این نظارت محسوس و غیر محسوس خواهد بود و طوری عمل می شود که مردم احساس کنند.
رزمی بیان کرد: لیست کشیک بازرسان و کارکنان اداره تنظیم شده و کشیک واحدهای خبازی و واحدهای نظیر آژانسها، تعویض روغنی، پنچرگیری و صافکاری نیز تهیه شده است.
وی از برگزاری نشستهای مشترک با همکاری اماکن عمومی، شبکه بهداشت و تعزیرات حکومتی خبر داد و تصریح کرد: با همکاری اتاق اصناف نمایشگاه بهاره در قالب ۲۵۰ غرفه برگزار شد که همه اجناس با ۱۵ الی ۲۰ درصد تخفیف بخپه مردم عرضه شد.
رزمی خاطرنشان کرد: عاملین برای گرفتن سهمیههای شکر، مرغ، گوشت قرمز و برنج به جهاد کشاورزی معرفی شدهاند.
وی همچنین از نشست با دامپزشکی شهرستان برای تائید صلاحیت عامیلن توزیع فرآوردهای گوشتی خبر داد.
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