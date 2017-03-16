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۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۲:۱۹

رئیس صنعت، معدن و تجارت دشتی:

نظارت بر بازار دشتی در ایام نوروز تشدید می‌شود

نظارت بر بازار دشتی در ایام نوروز تشدید می‌شود

دشتی- رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتی گفت: در ایام نوروز نظارت بر بازار تشدید می شود.

داریوش رزمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون جلسات خوبی در این خصوص گرفته شده و تمهیدات لازم نیز اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار دشتی در ایام نوروز تشدید می‌شود، افزود: این نظارت محسوس و غیر محسوس خواهد بود و طوری عمل می شود که مردم احساس کنند.

رزمی بیان کرد: لیست کشیک بازرسان و کارکنان اداره تنظیم شده و کشیک واحدهای خبازی و واحدهای نظیر آژانس‌ها، تعویض روغنی، پنچرگیری و صاف‌کاری نیز تهیه شده است.

وی از برگزاری نشست‌های مشترک با همکاری اماکن عمومی، شبکه بهداشت و تعزیرات حکومتی خبر داد و تصریح کرد: با همکاری اتاق اصناف نمایشگاه بهاره در قالب ۲۵۰ غرفه برگزار شد که همه اجناس با ۱۵ الی ۲۰ درصد تخفیف بخپه مردم عرضه شد.

رزمی خاطرنشان کرد: عاملین برای گرفتن سهمیه‌های شکر، مرغ، گوشت قرمز و برنج به جهاد کشاورزی معرفی شده‌اند.

وی همچنین از نشست با دامپزشکی شهرستان برای تائید صلاحیت عامیلن توزیع فرآوردهای گوشتی خبر داد.

کد مطلب 3934423

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