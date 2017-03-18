ترافیک در جاده های استان قزوین نیمه سنگین و روان است

سرهنگ نصرالله بیگلری دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تردد و ترافیک در محور قزوین به کرج، نیمه سنگین و روان است.

وی افزود: همچنین ترافیک محور قزوین به رشت و قزوین به زنجان نیمه سنگین ولی روان است و تردد در آن جریان دارد.

بیگلری بیان کرد:خوشبختانه هیچ گره ترافیکی درمحورهای استان قزوین نداریم وبا رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان شاهد هیچ مشکلی در مسیرها نیستیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: خوشبختانه در سه روز گذشته تنها یک فقره سانحه در محور قزوین به کرج رخ داد که ساعت ۵.۳۰ دقیقه دیشب یک سدتگاه وانت پیکان به دلیل خواب آلودگی راننده آن واژگون شد و راننده ۷۵ ساله آن کشته شد.

وی اضافه کرد: در روزهای پایانی امسال شاهد افزایش ۲۰ درصدی تردد و سفرها هستیم و این حجم ترافیک مسئولیت ماموران پلیس راه را نیز افزایش داده است.

سرهنگ بیگلری یادآورشد: در مقایسه سه روز پایانی امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۶۵ درصدی سوانح منجر به جرح و ۱۱ درصدی کل حوادث هستیم.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: خوشبختانه با توزیع سفرها از سوی مردم با مشکل خاصی روبرو نبوده ایم و امیدواریم با رعایت احتیاط و قوانین راهنمایی و رانندگی در تعطیلات نوروزی شاهد هیچ حادثه ای در محورهای مواصلاتی استان نباشیم.