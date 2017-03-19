به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری یکشنبهشب در نشست با مسئولان شهرستان دیر اظهار داشت: از ابتدای وقوع حادثه طغیان دریا در شهرستان دیر شاهد تلاش ویژه برای رسیدگی به حادثهدیدگان و یافتن مفقودا هستیم.
وی از بررسی و برآورد میزان خسارتهای وارد شده به مردم و زیرساختها خبر داد و اضافه کرد: تلاش میشود که زمینه بازسازی مناطق حادثهدیده و همچنین رفع مشکلات ایجاد شده در سریعترین زمان اقدام شود.
استاندار بوشهر بازدیدی از حادثهدیدگان طغیان دریا نیز داشت و گفت: خدمات درمانی مناسبی باید به حادثه دیدگان ارائه شود.
وی خواستار تلاش بیشتر برای یافتن مفقودان این حادثه شد.
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