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۲۹ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۴۵

استاندار بوشهر مطرح کرد؛

لزوم رسیدگی به حادثه‌دیدگان طغیان دریا/ جستجوی مفقودان ادامه دارد

لزوم رسیدگی به حادثه‌دیدگان طغیان دریا/ جستجوی مفقودان ادامه دارد

بوشهر - استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم رسیدگی به مناطق حادثه‌دیده شهرستان دیر گفت: جستجو برای یافتن طغیان دریا در دیر همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری یکشنبه‌شب در نشست با مسئولان شهرستان دیر اظهار داشت: از ابتدای وقوع حادثه طغیان دریا در شهرستان دیر شاهد تلاش ویژه برای رسیدگی به حادثه‌دیدگان و یافتن مفقودا هستیم.

وی از بررسی و برآورد میزان خسارت‌های وارد شده به مردم و زیرساخت‌ها خبر داد و اضافه کرد: تلاش می‌شود که زمینه بازسازی مناطق حادثه‌دیده و همچنین رفع مشکلات ایجاد شده در سریع‌ترین زمان اقدام شود.

استاندار بوشهر بازدیدی از حادثه‌دیدگان طغیان دریا نیز داشت و گفت: خدمات درمانی مناسبی باید به حادثه دیدگان ارائه شود.

وی خواستار تلاش بیشتر برای یافتن مفقودان این حادثه شد.

کد مطلب 3936101

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