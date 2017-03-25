رشد ۱.۸ برابری داوطلبان انتخابات شوراها نسبت به سال۹۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: براساس اطلاعات موجود، در انتخابات دوره گذشته شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۳۹۲ طی هفت روز مهلت ثبت نام، در مجموع ٢٦٥٩٢٧ نفر به عنوان نامزد انتخابات مشارکت داشته اند که ٦٢ درصد از این افراد معادل ١٦٥٣٩٥ نفر در روز پایانی جهت ثبت نام به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مراجعه نموده اند.



سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه در این دوره و تا این لحظه از ششمین روز ثبت نام، حدود ۱۸۰ هزار نفر برای ثبت نام در انتخابات اقدام نموده اند، از رشد۱.۸ برابری تعداد ثبت نام کنندگان نسبت به دوره مشابه زمانی در دوره قبل خبر داد و افزود زنان در انتخابات گذشته ۵.۴ درصد از کل داوطلبان را تشکیل می دانند و در این انتخابات تاکنون ۶.۵ درصد داوطلبان از بانوان هستند.



وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در زمان ثبت نام مطابق قانون الزامی شده است و با عنایت به اینکه این امر برای نخستین بار در انتخابات اجرایی می‌شود و در دوره‌های گذشته الزام قانونی نداشته است و همچنین مصادف شدن این ایام با تعطیلات نوروز، برای تسهیل امر ثبت‌نام و افزایش مشارکت داوطلبان در هماهنگی بعمل آمده با هیئت مرکزی نظارت، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول، امکانی فراهم شده است تا داوطلبانی که به هر دلیل نتوانسته اند گواهی عدم سوء پیشینه خود را دریافت نمایند با پر کردن فرم خود اظهاری که در حین ثبت نام به آنها ارائه می‌شود، ثبت نام خود را به عمل آورند.



سامانی تاکید کرد: از طریق بستر الکترونیکی ایجاد شده با نیروی انتظامی مشخصات داوطلبان در همان لحظه به مراجع ذیربط اعلام می‌شود.



قائم مقام وزیر کشور در امورمجلس و هماهنگی استانها، با توجه به نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا در اداره امور کشور، خصوصاً اهمیت شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، حضور شایستگان در این عرصه را ضروری دانست و از تمامی صاحب‌نظران، معتمدین، متخصصان، فعالان اجتماعی و فرهنگی و تمامی کسانی که حضور خود را در عمران و آبادانی کشور عزیزمان موثر می‌دانند برای ثبت نام در انتخابات در فرصت باقی مانده دعوت به عمل آورد.