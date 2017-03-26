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۶ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۲۱

مهدی تاج خبر داد:

تکلیف رایگان بودن دیدار ایران و چین تا روز دوشنبه مشخص می شود

تکلیف رایگان بودن دیدار ایران و چین تا روز دوشنبه مشخص می شود

رئیس فدراسیون فوتبال تعیین تکلیف بلیت فروشی یا رایگان بودن دیدار ایران و چین را به روز دوشنه موکول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج امروز یکشنبه در حاشیه رونمایی از اتوبوس جدید تیم ملی درباره بلیت‌فروشی دیدار روز سه‌شنبه تیم ملی با چین گفت: ما باید به این سمت برویم که ورزشگاه مملو از جمعیت باشد. در صحبتی هم که با کی‌روش داشتیم، گفتیم که این اتفاق باید صورت بگیرد.

وی افزود: اگر متقاعد شویم که مردم با خرید بلیت، ورزشگاه را پر می‌کنند، مشکلی نخواهد بود، اما اگر ببینیم که شهر خلوت است و مردم در مسافرت هستند و ورزشگاه پر نمی‌شود تا فردا و پس‌فردا تصمیم دیگری اتخاذ خواهیم کرد.

تاج در خصوص رویارویی با چین تصریح کرد: این بازی برای ما بسیار حائز اهمیت است و اگر در آن برنده شویم، راه صعودمان به جام جهانی هموار می‌شود و شاید برای اولین بار بدون دغدغه می‌توانیم صعود کنیم. البته کار سخت است و باید بتوانیم از فرصت‌ها استفاده کنیم.

کد مطلب 3939426
رضا خسروي

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