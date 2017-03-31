۱۲ فروردین روز پیروزی نهایی انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قارزی قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان ورامین مهمترین مسئله ای که در مورد روز جمهوری اسلامی می توان مطرح کرد را همه‌پرسی ۱۲ فروردین دانست و افزود: حکومت جمهوری اسلامی ایران در زمره معدود حکومت‌های تاریخ بشریت است که در ابتدای تشکیل از ملت خود اجازه تشکیل می‌گیرد و ایدئولوژی حکومت نیز مردم سالاری دینی انتخاب شده است.

وی سپس به بخشی از پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی پیرامون ۱۲ فروردین اشاره کرد و گفت: ۱۲ فروردین که روز نخست حکومت اسلامی است از بزرگترین اعیاد ملی و مذهبی ملت ما محسوب می شود و باید زنده نگه داشته شود، ۱۲ فروردین روز تثبیت و پیروزی انقلاب اسلامی است.

تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که روز اعلام نتایج همه پرسی در مورد نوع حکومت پس از انقلاب اسلامی است ۹۸/۲ درصد از مردم ایران به «جمهوری اسلامی» رای آری دادند، مردم ایران اسلامی اگرچه در طول مبارزات انقلابی خود شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را در سرلوحه شعارهای خود قرار داده و به این ترتیب با فریادهای خود اجماع قاطع خود را در مورد جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند، اما برای تثبیت ثمره مبارزات اسلامی خود در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۵۸ با حضور در پای صندوقهای رای به حکومت «جمهوری اسلامی» رای قاطعی دادند.

قارزی با بیان اینکه طبق اعلامیه دولت موقت، در رفراندم ۲۰ میلیون و ۲۸۸ هزار تن به حذف سلطنت و برقراری نظام اسلامی بله و ۲۴۱ هزار تن نه. گفته بودند اظهار داشت: هدف نهایی همه پرسی شعار اصلی، کلمه «جمهوری اسلامی» بود که از به هم پیوستن جمهوری و اسلامی به دست آمده است، کلمه جمهور به معنای توده یا انبوه مردم است و منظور از گنجاندن چنین کلمه ای برای نظامِ شکل گرفته بعد از انقلاب، اتکا داشتن،نفوذ داشتن و تعیین کننده بودن رأی مردم در سرنوشت خود و همه امور اجرایی کشور است.

وی ادامه داد: «جمهوری» به طور کلی حکومتی را تببین می کند که برای تأمین زندگی دنیایی توده مردم متکی به مردم باشد.

فرزند شهید قارزی گفت: واژه اسلامی به سبب تمایز آن از دیگر نظام های جمهوری است که ویژگی های خاص خود را دارد که در آن ارزش های الهی و قرآنی بر تمامی شئون حاکمیت دارد و همچنین ولی فقیه که طبق نظام الهی، ولایت امر و امامت امت را بر عهده می گیرد، افزون بر تأمین زندگی مردم، مسئولیت هدایت و کمک به رشد و تعالی آنان را بر عهده دارد.

وی افزود: امام امت با احساس خطر انحراف در صفوف متحد ملت و با آگاهی بی نظیر خود مردم را از خطر عدم انتخاب جمهوری اسلامی آگاه کردند و مردم ایران نیز در روزهای سرنوشت ساز، دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ با حضوری آگاهانه در پای صندوق های رأی، به یکی از بزرگترین اهداف انقلاب اسلامی جامه عمل پوشاندند و پیروزی نهایی انقلاب اسلامی را با آرای عظیم و باور نکردنی خود تحقق بخشیدند.

سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه شهرستان ورامین رای ۹۸/۲ درصدی مردم را از بین برنده هر گونه بحث و جدل در شکل و نوع حکومت ایران پس از سقوط نظام شاهنشاهی ۲۵۰۰ ساله دانست و اظهار داشت: با رهبریت قاطع امام خمینی(ره) و مجاهدت‌ها و کوشش‌های بی نظیر امت مسلمان ایران حکومت اسلامی در سرتاسر ایران استقرار یافت تا به حول و قوه الهی ملت بزرگ ما بتواند توانمند و امیدوار زمینه تشکیل حکومت عدل اسلامی را برای ظهور امام زمان(عج) فراهم آورد.

وی افزود: بدین ترتیب مبارزات مستمر و پیگیر امت مسلمان ایران در برپایی حکومت اسلامی تحقق یافت و عصر نوینی در تاریخ ایران و اسلام آغاز شد.