ساعت شمس العماره از خواب ۹۰ ساله بیدار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نگهداری از ساعت شمس العماره ساعت اهدایی ملکه ویکتوریا به ناصر الدین شاه چندان کم دردسر نبوده است. زمانی که این ساعت در بلندترین ساختمان تهران نصب شد انقدر صدای زیادی داشته که موجب آزار و اذیت مردم و درباریان می شده تا اینکه درخواست شد تا صدای آن را کم کنند اما کم کردن صدا همان و از کار افتادنش همان.

این ساعت چیزی حدود ۹۰ سال تعمیر نشد و سالها ساعت ۶ و ۱۰ دقیقه را نشان می داد اما در سال ۸۹ تصمیم بر این شد که محمد ساعتچی همدانی از متخصصان ساعت سازی آن را تعمیر کند بلاخره در سال ۹۱ صدای این ساعت در شهر تهران پیچید. اما طولی نکشید که بعد از ده ماه از کار افتاد چون نگهداری از آن هزینه زیادی می خواست و سازمان میراث فرهنگی نمی توانست این هزینه را تامین کند.

اما اکنون آن طور که مسعود نصرتی رئیس کاخ گلستان به خبرنگار مهر می گوید دوباره این ساعت شروع به کار کرده است و با اقای ساعتچی قرارداد یک ساله بسته شد تا نگهداری از این ساعت را به عهده بگیرد.

او می گوید: هر سال در نظر داریم تا این قرارداد را تمدید کنیم. منتها این ساعت به صورت الکترونیکی کار می کند و امکان تبدیل آن به حالت قبل و به صورت مکانیکی وجود ندارد. البته همین مسئله هم موجب شد تا سالها از کار بیفتد. یکی از علاقه های ناصرالدین شاه ساعت بود اگر بتوان تنها ساعتهای ناصرالدین شاه را به نمایش گذاشت، گنجینه ارزشمندی را در معرض دید عموم قرار داده ایم.

حالا دوباره کسانی که به بازدید از کاخ گلستان می روند ساعت شمس العماره را می بینند که زمان معاصر را نشان می دهد سال ۱۳۹۶ خورشیدی. با این تفاوت که دیگر کسی از صدای آن آزرده نمی شود.