افشین عزیزی آهنگساز فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود از جمله آهنگسازی فیلم سینمایی «آباجان» که این روزها به کارگردانی هاتف علیمردانی روی پرده سینماهاست، بیان کرد: یکی از موارد مهمی که در ساخت موسیقی فیلم «آباجان» مدنظر ما بود تلاش برای نزدیکی موسیقی به منطقه ای بود که داستان فیلم در آنجا روایت می شد.

وی افزود: ما به واسطه داستان به منطقه زنجان رفتیم و از موسیقی ترکی و سازهایی چون بالابان استفاده کردیم، اما هر چه جلو رفتیم دیدیم این فضا تکراری و به دور از خلاقیت و نوآوری است به همین منظور ماجرا را به سمتی هدایت کردیم که در بستر موسیقی ایرانی و یک فضای ارکسترال المان های متفاوت تری از موسیقی ترکی در کلیت اثر وجود داشته باشد.

این آهنگساز ادامه داد: آنچه برای ما در ایجاد چنین فضایی مدنظر بود گرایش به تک نوازی برخی از سازها همانند کمانچه بود که به زعم خودم به فضای داستان بسیار کمک می کرد. به عنوان نمونه استفاده از ساز کمانچه به گونه ای بود که شیون شخصیت مادر داستان را روایت کند. همین فضا در کلیت فیلم حفظ شد تا اینکه به انتهای فیلم می رسیم که دوست داشتم با استفاده از صدای آواگران اهل زنجان اتفاق متفاوتی را رقم بزنم ولی متاسفانه در این مرحله نتوانستیم به صدای مناسبی که دلخواهمان بود برسیم.

عزیزی درباره موسیقی بخش های انتهایی فیلم «آباجان» توضیح داد: شرایط به گونه ای رقم خورد که برای بخش های انتهایی فیلم از صدای دو هنرمند قشقایی که از قبل آنها را می شناختم استفاده کنم و به این ترتیب در بخش پایانی کار مقام «ترکمن قیزی» و «هجران قشقایی» انتخاب شد و به اعتقاد خودم بسیار هم روی کار نشسته است.

این آهنگساز که از مدتی قبل آهنگسازی مجموعه «مستند ایران» به کارگردانی ایرج عاشوری را به عهده داشته است درباره آهنگسازی و موسیقی این مجموعه تلویزیونی شبکه یک سیما نیز بیان کرد: در ایام نوروز بخش‌های مربوط به استان زنجان با صدای محمد معتمدی برای مخاطبان پخش شد و تا آنجا که اطلاع دارم مورد استقبال مخاطبان نیز قرار گرفته است. البته ما برای بخش های دیگر مجموعه از جمله استان سیستان و بلوچستان که تصویربرداری آن در صعب العبورترین مکان های این منطقه جغرافیایی انجام گرفته، انرژی بیشتری گذاشتیم و کیفیت فیلمبرداری ها و کارگردانی به گونه ای کاملا جهانی است و لازم است توجه بیشتری به آن شود.

عزیزی درباره آهنگسازی بخش زنجان «مستند ایران» اضافه کرد: ما برای ساخت موسیقی بخش زنجان روی سازهایی چون بالابان، تار و دایره به واسطه موسیقی آذری تمرکز بیشتری داشتیم. ضمن اینکه در این بخش همچون کارهای قبلی از فضای ارکسترال و نوازندگان مطرحی چون ارسلان کامکار، علی جعفری پویان، میلاد عالمی و تعدادی دیگر از دوستان استفاده شد که به پررنگ تر شدن موسیقی کمک قابل توجهی کرده است. ما در این بخش با مشورت آقای عاشوری و محمد معتمدی تلاش کردیم از آواز و تصنیف بیشتر استفاده کنیم که بر همین اساس تصنیف «صحبتم سازم» و یک قطعه آوازی با صدای محمد معتمدی روی کار گذاشته شد.

وی در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود گفت: مذاکراتی برای ساخت موسیقی چند فیلم و سریال انجام گرفته که طی روزهای بعد درباره آنها اطلاع رسانی خواهم کرد. ضمن اینکه بعد از تعطیلات نوروزی نیز قطعه ها و تصنیف هایی که برای بخش زنجان «مستند ایران» ساخته شده با صدای محمد معتمدی در فضای مجازی منتشر خواهد شد.