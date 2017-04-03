اقدام عجیب مهاجم حریف پرسپولیس و ترک ورزشگاه بین دو نیمه!

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته بیست و چهارم لیگ ستارگان قطر تیم های السد و الریان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۴ بر یک به سود السد خاتمه یافت.

«مایکل لاودروپ» سرمربی الریان بین دو نیمه اقدام به تعویض «سباستین سوریا» مهاجم ملی پوش خود کرد که این امر با واکنش تند سوریا مواجه شد. سوریا در اعتراض به این تعویض، در حالی که بسیار عصبانی بود، ورزشگاه را ترک کرد که این امر سوژه رسانه های قطری شده است.

لاودروپ در این خصوص گفت: خروج از ورزشگاه رفتار درستی نیست. وقتی هم تیمی های شما داخل زمین بازی می کنند و زمان مسابقه هم تمام نشده، ترک ورزشگاه اقدام خوبی نیست. ما یک تیم کامل هستیم و با هم می بریم و شکست می خوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، الریان یکی از حریفان پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است که در دیدار رفت موفق شد نماینده ایران را با نتیجه ۳ بر یک شکست بدهد.