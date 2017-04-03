به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه‌های ویمپو و راهب، هر دو از آثار ماندگار نویسنده‌ شهیر آلمانی هاینریش بل است که به تازگی در دو مجلد با ترجمه‌ای از حمزه علی‌محمدی با مشارکت انجمن فرهنگی اتریش و انتشارات نقطه مکث منتشر شده‌اند.

این دو نمایشنامه با ساختار روایی منحصربه فرد خود از نگاه منتقدان به نام آثار هاینریش بل، از بهترین آثار وی قلمداد می‌شوند. نمایشنامه ویمپو با ساختاری گروتسک، هر چه بیشتر انسان بعد از جنگ در آلمان را به سخره گرفته، آدم‌هایی که تنها با موقعیت شغلی خود تعریف می‌شوند و جامعه‌ای که انسانیت هر چه بیشتر در آن رنگ باخته، تا بدان جا که شکلی عجیب و غریب به رفتار اشخاص نمایشنامه داده است.

نمایشنامه راهب از معدود آثار هاینریش بل است که تاریخ را روایت می‌کند. نمایشنامه‌ای با نگره دینی، از دغدغه‌های شخصی بُل که کمتر نویسندگان معاصر وی به این موضوع پرداخته‌اند. در این نمایشنامه دین جایگاهی است برای انسانیت که عده‌ای معدود به آن حقیقت دست می‌یابند.

هاینریش بل به سال ۱۹۱۷ در شهر کلن آلمان متولد شد، شهری که بیشتر عمر خود را در آن گذراند. از آثار معروف وی می‌توان به رمان‌های عقاید یک دلقک، شرف از دست رفته کاترینا بلوم، جهانگرد، امرار و معاش سالهای پیشین، میهمانهای نا خوانده، ایستگاه راه آهن، بیلیارد در ساعت نه و نیم صبح، اشاره نمود. دو مجموعه نمایش حاضر که توسط انتشارات نقطه مکث منتشر شده‌اند از واپسین آثار بل به شمار می‌روند. سرانجام هاینریش بل در سال ۱۹۸۵ در شهر زادگاهش کلن چشم از جهان فرو بست.