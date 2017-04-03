عملیات مشترک پلیس البرز با مشهد و اصفهان/کشف ۱۱۹ کیلو موادمخدر

سردار کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز مبنی بر اینکه قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند با استفاده از ۲ دستگاه خودروی پراید و پژوه ۴۰۵ محموله قابل‌توجهی از مواد مخدر از استان‌های جنوبی کشور به استان البرز انتقال دهند، شناسایی خودروهای مذکور در دستور کار مأموران اداره عملیات ویژه پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: به علت اینکه احتمال می‌رفت عناصر قاچاق قبل از رسیدن به مقصد اقدام به تخلیه محموله مواد مخدر از خودروها کنند، موضوع بلافاصله با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان هماهنگ شد.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: درن هایت مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با استقرار در مسیر عبور خودروها در یک عملیات ویژه خودروهای مذکور را شناسایی و پس از توقیف آن‌ها ۶ نفر را دستگیر و در بازرسی از خودروی پراید مقدار ۳۵ کیلو و ۸۵۰ گرم مواد مخدر تریاک و از داخل کپسول گاز خودروی پژو نیز مقدار ۶۲ کیلوگرم مواد مخدر تریاک را به طرز ماهرانه‌ای جاسازی‌شده بود کشف کردند.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع مقدار ۹۷ کیلو و ۸۵۰ گرم مواد مخدر تریاک از خودروهای مذکور کشف و به همراه متهمان دستگیرشده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار کامرانی صالح در ادامه از کشف ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر تریاک در عملیات دیگری خبر داد و گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز محرز شد که از طریق یک دستگاه اتوبوس مسافربری قرار است یک محموله مواد مخدر در پوشش مسافر از جنوب کشور وارد استان البرز شود.

وی افزود: پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز قرار گرفت و در ادامه به علت اینکه احتمال می‌رفت عناصر قاچاقچی قبل از رسیدن به مقصد اقدام به جابه‌جایی محموله مواد مخدر کنند، موضوع بلافاصله با ملی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی هماهنگ شد.

سردار کامرانی صالح گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی با هماهنگی‌های مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز، خودروی اتوبوس را در محور مشهد توقیف و تعداد چهار نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز اظهار کرد: در بازرسی از خودروی اتوبوس مقدار ۲۲ کیلوگرم مواد مخدر تریاک را که در داخل هواکش خودرو جاسازی‌شده بود کشف کردند.