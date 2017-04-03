قاسمی: کشور از لحاظ اقتصادی در لبه پرتگاه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی بعدازظهر امروز در نشست منتخبین کمیتههای مردمی اظهار داشت: در دوره دفاع مقدس توفیق خدمت داشتم، در دوره سازندگی خدمت کرده و بعد به عنوان وزیر نفت و امروز در خدمت سردار سلیمانی مشغول انجام وظیفه هستم.
وی با اشاره به انگیزه حضور خود در انتخابات پیشرو گفت: هر جا با روحیه انقلابی کار کردیم، موفق شدیم و هرجا مثل بخش اقتصاد روحیه انقلابی نداشتیم، با مشکل مواجه شدیم.
قاسمی ادامه داد: طبق سخن رهبری «امروز مهمترین چالش کشور اقتصاد است»، شرایط کشور طوری است که امروز ما به لحاظ اقتصادی لبه پرتگاه هستیم؛ البته برخی به من ایراد گرفتند.
وزیر نفت دولت سابق ادامه داد: در کشور ما دو رکن مردم و رهبری همواره موفق بوده است؛ این چیزی است که دشمنان به آن اذعان دارند.
قاسمی گفت: در دوران دفاع مقدس هرجا باور کردیم که میتوانیم پیروزی از آنِ ما شد؛ درحالی که نه سلاح پیشرفته داشتیم و نه سازماندهی پیشرفته، چون باور کردیم که میتوانیم، توانستیم.
وی با بیان اینکه کشور ما امروز امنیت و اقتدار ملی در منطقه و جهان دارد، تصریح کرد: این امنیت و اقتدار با رویکرد «ما میتوانیم» محقق شده است؛ ما امروز پیشرفتهترین صنایع نظامی را تولید میکنیم.
عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: کسانی که حامی جنگ علیه ما بودند، بعد از جنگ چمدانهای خود را بستند تا برای منافع خود در کشور ما سازندگی کنند، آن زمان بنده به کمک دوستان مهندسی رزم جنگی و تجربه روحیه جهادی، مکتب «ما میتوانیم» را ایجاد کردیم که هدف اصلی آن این بود که باور «ما میتوانیم» را به اثبات برسانیم.
قاسمی ادامه داد: در صنعت نفت کشور ما برخی کارها در انحصار شرکتهای خارجی بود و در تمام امور خارجیها دخیل بودند که پولهای وحشتناکی از ما میگرفتند و کارهای جزئی انجام میدادند، اما خودمان رفتیم و انحصار آن را شکستیم.
وی خاطرنشان کرد: روزی که قرارگاه خاتمالانبیاء را ترک کردم، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان ارزش پروژههایی بود که دنبال میشد.
قاسمی با اشاره به تحریمهای فلجکننده علیه ایران عنوان کرد: منتظر فروپاشی ایران بودند، چون برایشان قابل تصور نبود که ایران از این تحریمها عبور کند. به من به عنوان رئیس اوپک میگفتند امکان ندارد شما از این تحریمها عبور کنید، بسیاری از کشورهای خارجی در کنفرانسهای بزرگ اعلام کردند که امکان عبور از این تحریمها وجود ندارد.
وزیر سابق نفت افزود: در جلسهای در حضور رهبر انقلاب بعد از ارائه گزارش های تحریم، ایشان فرمودند «اینها مثل حیوان درنده هستند، محکم بایستید، باید از این پیچ تاریخی عبور کنیم»؛ خود رئیسجمهور آمریکا و غربیها اعتراف کردند که تحریمها کاری از پیش نبرد.
قاسمی تصریح کرد: به خاطر منافع ملی نمیتوانم بازگو کنم که در آن دوران چه اقداماتی انجام شد، اما اقداماتی شجاعانه و بیسابقه بود که صورت گرفت.
وی عنوان کرد: در صد سال صنعت نفت بیشتری توسعه نفتی در دوران تحریم اتفاق افتاد، من دراین باره با هر کسی که حاضر باشم، مناظره میکنم.
این چهره سیاسی گفت: بیشترین سرمایهگذاری در کشور بر اساس نوشته کتبی وزیر نفت فعلی، در دوران تحریمها اتفاق افتاد؛ شرایط تحریمها سخت بود اما همه کمک کردند؛ نه تنها کارهای نفتی، حتی مرغ را هم آن زمان ما تهیه کردیم.
وی تصریح کرد: ۱۱۹ میلیارد دلار نفت در آن دوره تحریم فروختیم و پول آن را به کشور آوردیم اما در آن دوران این کار آسان نبود. وقتی بنزین ما را قطع کردند، سبد انرژی کشور را تغییر دادیم ۲۵۰۰ جایگاه سیانجی ایجاد کردیم تا از این بحران عبور کنیم.
قاسمی افزود: با دیپلماسیهای نفتی که انجام دادیم قیمت نفت در دوران ما به زیر ۱۰۰ تومان نرسید، در حالی که همان موقع قصد داشتند قیمت نفت را به ۴۰ تومان برسانند؛ ما در بسیاری از مواقع تهدیدها را به فرصت تبدیل کردیم.
این نامزد احتمالی انتخابات اظهار داشت: مدتهاست که دشمنان داخلی و خارجی ما بر این طبل میکوبند که حکومت دینی پاسخگوی حل مشکلات نیست؛ اگر نتوانیم از این گلوگاه عبور کنیم در حق دین خدا ظلم کردیم.
وی افزود: ما از نظر ژئوپلتیک و منابع طبیعی در دنیا منحصر به فرد هستیم؛ چطور است که نمیتوانیم اقتصاد را از این مسیر عبور دهیم. وقتی RQ۱۷۰ درست میکنیم، مگر میشود که نتوانیم مشکلات کشاورزی را حل کنیم؟!
قاسمی تصریح کرد: بنده به کمک برخی وزرای دولت قبل و برخی اقتصاددانان کشور برنامهای با عنوان «اقتصاد قدرتمند» طراحی کردیم و حتی از اقتصاددانان اصلاحطلب هم کمک گرفتیم که در این برنامه ۱۵ مورد را سرفصل قرار دادیم.
عضو جبهه یکتا با اشاره به سرفصل این ۱۵ مؤلفه ادامه داد: مسئله فقر، اشتغال، فساد، بازمهندسی ساختار کشور، قاچاق، رونق و بازار از جمله مؤلفههایی است که در این طرح به آن پرداختیم.
وی عنوان کرد: امروز قوه مجریه ما نیازمند یک تیم اجرایی است تا سیاستهای ابلاغی را پیاده کند، ۸۰ درصد سخنان رهبری، اقتصاد است؛ چون ایشان بحران کشور را میبینند.
قاسمی با اشاره به اینکه گفتمان ما اقتصادی است و باید پاسخ معتبر به آن داده شود، گفت: اگر دولت فعلی میگوید که دولت قبل اقتصاد را به تهِ چاه برد، بگوید چند قدم اقتصاد را از تهِ چاه بیرون آورده است.
وی خاطرنشان کرد: ما به عنوان سرباز ملت هستیم، هرجا بگویند تا اینجا کافی است، ادامه نمیدهیم.
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