تصویر یکی از عاملان انفجار سن پترزبورگ/کشف بمب دست ساز پس ازحادثه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کمیته ضد تروریستی ملی روسیه (NAK) دقایقی پیش اعلام کردند که بمب دست سازی را پس از وقوع حادثه انفجار در مترو «سن پترزبورگ» کشف و خنثی کرده است.

در همین رابطه، رسانه‌های روسیه تصویری را نیز از یکی از عاملان حمله در ایستگاه مترو «سن پترزبورگ» منتشر کرده‌ اند.

به گزارش اسپوتنیک، این تصویر، از فیلمی که در مترو ضبط‌ شده بود برداشته شده است.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش انفجاری در متروی شهر «سن پترزبورگ» همزمان با دیدار رئیس جمهور روسیه با همتای بلاروس خود رخ داد که بر اثر آن دست کم ۱۰ نفر کشته و ۵۰ نفر نیز زخمی شدند.