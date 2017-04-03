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۱۴ فروردین ۱۳۹۶، ۱۹:۵۸

اسپوتنیک اعلام کرد:

تصویر یکی از عاملان انفجار سن پترزبورگ/کشف بمب دست ساز پس ازحادثه

تصویر یکی از عاملان انفجار سن پترزبورگ/کشف بمب دست ساز پس ازحادثه

در حالیکه کمیته ضد تروریستی روسیه از کشف و خنثی سازی یک بمب دست ساز پس از حادثه مترو «سن پترزبورگ» خبر داد، رسانه های این کشور نیز تصویر یکی از عاملان این انفجار را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کمیته ضد تروریستی ملی روسیه (NAK) دقایقی پیش اعلام کردند که بمب دست سازی را پس از وقوع حادثه انفجار در مترو «سن پترزبورگ» کشف و خنثی کرده است.

در همین رابطه، رسانه‌های روسیه تصویری را نیز از یکی از عاملان حمله در ایستگاه مترو «سن پترزبورگ» منتشر کرده‌ اند.

به گزارش اسپوتنیک، این تصویر، از فیلمی که در مترو ضبط‌ شده بود برداشته شده است.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش انفجاری در متروی شهر «سن پترزبورگ» همزمان با دیدار رئیس جمهور روسیه با همتای بلاروس خود رخ داد که بر اثر آن دست کم ۱۰ نفر کشته و ۵۰ نفر نیز زخمی شدند.

کد مطلب 3943683

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