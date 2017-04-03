به دنبال «نامزد اصلح» در انتخابات باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله جنتی در دیدار نوروزی با کارکنان شورای نگهبان که در محل نمازخانه این نهاد برگزار شد، طی سخنانی ضمن تبریک آغاز سال نو، روز جمهوری اسلامی و فرارسیدن ماه رجب، اظهار داشت: ماه رجب، ماه عبادت و بندگی است و مطابق حدیث نبوی خوشا به حال کسانی که در این ماه از یاد خدا غافل نیستند و خدا را اطاعت و عبادت میکنند.
وی با اشاره به پایان یافتن روزهای طولانی تعطیلات، خاطرنشان کرد: ایام عمر به هر شکل که سپری شود، چه در حال معصیت و چه در حال عبودیت، میگذرد؛ منتها من نمیتوانم بهت و حیرت خود را از غفلت خودمان پنهان کنم. این که چه آیندهای در انتظار ما خواهد بود؟ آیندهای که شروع آن با مرگ انسان رقم میخورد.
وی یکی از مشکلات انسان در جهان پس از مرگ را تنهایی دانست و گفت: نتیجه این وحدت و تنهایی، وحشت است. دیگر هیچ کسی از احوال انسان نمیپرسد و ما باید ببینیم که برای این تنهایی چه توشهای فراهم کردهایم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «اسلام مخالف شادی نیست»، تأکید کرد: پیشوایان ما، هیچگاه شادی حلال را منع نکردهاند بلکه به تشویق و ترغیب آن نیز پرداختهاند. آن چیزی که ممنوع شده است، لذات نامشروع است؛ چراکه مطابق آیات قرآن کریم، چشم و گوش و قلب ما در برابر خداوند مسئول است.
جنتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جمهوری اسلامی و همهپرسی دوازدهم فروردین، اظهار داشت: عوامل پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، سه مسأله بود؛ اول، زمینه ایمان و اسلام در دل مردم به دلیل تعالیم حیاتبخش تشیع در امتداد غدیر و عاشورا؛ دوم، رهبری امام راحل که به خداوند متعال تکیه و اتکال داشت و سومین عامل، استقامت و صبر و مقاومت در برابر مشکلات بود.
وی با بیان اینکه «هرگاه این سه عامل در کنار هم قرار گرفت ما در مقابل دشمنان به پیروزی رسیدیم»، تصریح کرد: اگر ما در مقابل دشمنان نتیجه نگرفتیم به دلیل عدم پایبندی به این سه مؤلفه است. اکنون نیز علیرغم شعار مرگ بر آمریکا از سوی مردم باید ببینیم که چه بر سر ما آمده است که برخی فکر میکنند باید با آمریکا و دشمنان کنار بیاییم؟ چرا تصور میکنند که آب و نان ما هم از سوی آمریکا تأمین میشود؟! این چه بیعقیدگی به اسلام، قرآن و جهاد فیسبیلالله است که در بین بعضی مسئولین پیدا شده است؟ آیا جوانهای ما به شهادت رسیدند که با آمریکا بر سر یک میز بنشینیم و مصالحه کنیم؟
این عضو فقهای شورای نگهبان تأکید کرد: بدانید که آمریکا و اسرائیل همانطور که امام و رهبری وعده دادند، شکست خوردنی است. شعار ما هیهات منا الذله است. ما میمیریم اما ذلت نمیپذیریم. این شعار جوانهای ماست. باید حسینی و عاشورایی عمل کرد. اگر لازم باشد همه شهید میشویم تا اسلام زنده بماند.
جنتی با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، گفت: برای تولید و اشتغال نیازمند سرمایهگذاری هستیم. اما قبل از آن باید امنیت سرمایهگذاری تأمین شود. اینکه ما شعار سرمایهگذاری بدهیم اما از سرمایهگذار حمایت نکنیم و در فلان وزارتخانه آن را سر بدوانیم چه فایدهای دارد؟ ما معتقدیم سرمایهگذاران باید دعوت شوند و امنیت شغلی و مالی آنها تضمین شود. اما چرا اینگونه رفتار نمیشود، معلوم نیست.
وی همچنین با اشاره به مقوله انتخابات، اظهار داشت: آن چیزی ما به عنوان شورای نگهبان باید به دنبال آن باشیم حاکمیت قانون است. دولت و مجموعه حاکمیت، همینطور مردم و نامزدها همه باید تابع قانون باشند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: توصیه من به مردم هم این است که به دنبال نامزد اصلح باشند. نامزدی که امانتدار است، صداقت دارد، در سابقه او حیف و میل بیتالمال موجود نیست. به فکر محرومین و مستضعفین است. لازمه این انتخاب هم بیداری مردم است.
نظر شما