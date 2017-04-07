علاالدین پژهان کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تولید فیلم سینمایی «زمان» که به تازگی پروانه ساخت دریافت کرده است، گفت: پیش تولید این فیلم سینمایی آغاز شده است و طبق برنامه ریزی ها پیش‌تولید طولانی یعنی به مدت یکی دوماه خواهیم داشت.

وی افزود: بهترین فصل فیلمبرداری «زمان» فصل بهار است اما ما کیفیت را فدای زمان نمی کنیم بلکه باید ببینیم تا چه زمان شرایط برای بهتر ساخته شدن این اثر مهیا می شود، بر همین اساس به نظرم هنوز شرایط لازم فراهم نشده و ما مشغول آماده سازی هستیم.

پژهان عنوان کرد: فیلمنامه این فیلم به طور کامل آماده است اما باید شرایط دیگر را هم آماده کنیم تا بتوانیم به فیلمبرداری نزدیک شویم.

این کارگردان بیان کرد: سبک ساخت «زمان» متفاوت است و از همین رو ما سعی می کنیم با نظم بیشتری پیش برویم، این نکته را هم باید عنوان کنم که این فیلم مکان های مختلفی برای فیلمبرداری دارد و تنها در یک مکان متمرکز نیست. اکثر مناطق فیلمبرداری هم در یک شهرستان است که البته ما هنوز این شهرستان را مشخص نکرده ایم.

وی در پایان اظهار کرد: این فیلم یک درام اجتماعی و عاشقانه است که امیدوارم بتواند با مخاطبان ارتباط برقرار کند.

«زمان» به تهیه کنندگی فاطمه ابوالقاسمی، کارگردانی علاالدین پژهان و نویسندگی مشترک حمیدرضا آذرنگ و ساناز بیان است.