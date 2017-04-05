به گزارش خبرنگار مهر، قیمت تخم مرغ طی روزهای اخیر افزایش پیدا کرده و نرخ هر عدد از این محصول در مراکز خرده فروشی به ۵۰۰ تومان رسیده است؛ شیوع آنفلوانزا که از پاییز سال ۹۵ در کشور اتفاق افتاد اصلی‌ترین دلیل گرانی تخم مرغ عنوان می‌شود این در حالی است که مسئولان این صنعت معتقدند هیچ اتفاق خاصی برای تولید تخم مرغ رخ نداده است.

در همین زمینه رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان همچنان در کشور می‌تازد، اظهارداشت: روز گذشته این بیماری در ورامین گزارش شد ضمن اینکه اخیرا استان همدان نیز درگیر شده است.

ناصر نبی پور با اشاره به اینکه هم اکنون تقریبا کل کشور درگیر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است، افزود: در حال حاضر حدود ۲۶ استان درگیر این بیماری شده و تنها استان‌هایی که تولید چندانی ندارند با مشکلی در این زمینه روبرو نیستند.

وی اضافه کرد: با این حال تولید هیچ مشکلی ندارد و میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ۴۳۰۰ تومان و شانه‌ای ۸۵۰۰ تومان است؛ درحالی که قیمت هر شانه از این محصول در مراکز خرده فروشی ۱۵ هزارتومان است.

این فعال بخش خصوصی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه تصریح کرد: زور دولت فقط به تولیدکنندگان می‌رسد اما در مقابله با توزیع کنندگان کاری انجام نمی‌شود.

نبی پور گفت: وقتی تخم مرغ در عمده فروشی گران می‌شود، مراکز خرده فروشی قیمت‌ها را به تبع آن بالا می‌برند اما بعد از اینکه نرخ کالا در عمده فروشی‌ها ارزان می‌شود و به حالت عادی برمی‌گردد مراکز خرده فروشی قیمت‌ها را پایین نمی‌آورند.