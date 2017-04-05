به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران درباره تهدید هند مبنی بر کاهش خرید نفت از کشورمان، اظهار کرد: ما علاقه داریم روابط خود را با هند توسعه دهیم اما اگر آنها خرید خود را از ما کاهش دهند ما مشکلی نخواهیم داشت زیرا مشتری خود را داریم. اکنون تقاضا برای خرید نفت از ایران بیش از ظرفیت صادرات کشورمان است.

وی افزود: رئیس‌جمهور کشورمان در مذاکرات خود با نخست وزیر هند به این کشور فرصت داده بود تا شهریورماه مذاکرات برای توسعه میدان فرزاد B آغاز شود اما آنها پیشنهادات خود را مطرح نکردند و باز هم ما تا پایان سال گذشته میلادی به آنها فرصت دادیم اما پیشنهادات آنها برای ما قابل قبول نبود و چیزی عاید کشور ما نمی‌شد. هدف ما از توسعه میادین نفتی کسب درآمد است.

زنگنه در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون داریم اقداماتی انجام می‌دهیم که سایر کشورها هم به میدان بیایند و روش‌های دیگری را نیز در نظر گرفته‌ایم. نامه‌ای هم به هند نوشته‌ایم که حاضریم مذاکرات را با آنها انجام دهیم اما با این شرایط معقول باشد نه اینکه با تهدید کاری انجام شود. زبان تهدید زبان خوبی نیست و بهتر است با انصاف صحبت کنیم.

وی در پایان درباره میزان صادرات نفت و میعانات گازی در آینده گفت: پیش‌بینی ما صادرات ۲.۴ میلیون تن است.