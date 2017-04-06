۵ هزار هکتار آبیاری تحت فشار در استان سمنان افتتاح شد

استاندار سمنان در حاشیه افتتاح پنج هزار هکتار آبیاری تحت فشار استان سمنان با حضور حسن روحانی و به صورت ویدئو کنفرانس در محل استانداری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برنامه های سفر ریاست جمهوری در روز پنج شنبه، بیان داشت: روحانی پس از ورود به فرودگاه سمنان، با حضور در استانداری در نشست افتتاح همزمان پروژه های آبیاری قطره ای سطح دیار قومس حاضر شد.

محمد رضا خباز افزود: در این نشست که از طریق ویدئو کنفرانس در سطح شهرستان های دامغان، شاهرود، میامی و سمنان برگزار شد، واحدهای آبیاری تحت فشار استان سمنان مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی گفت: از ابتدای انقلاب تا پیش از دولت یازدهم ۲۰ هزار هکتار از اراضی آبیاری تحت فشار در استان سمنان افتتاح شده بود که در دولت یازدهم در دو نوبت دو طرح پنج هزار هکتاری به بهره برداری رسید که دومین نوبت از افتتاح این طرح ها لحظاتی قبل با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید تا میزان آبیاری قطره ای استان به ۳۰ هزار هکتار برسد.

استاندار سمنان بیان داشت: تامین آب یکی از مشکلات اصلی استان سمنان در مقوله کشاورزی است که اجرای این سیستم های آبیاری می تواند کمک شایانی به مقوله بهبود شرایط کشاورزی استان کند.