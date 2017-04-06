تخلیه یک ساختمان در سن پترزبورگ به دلیل کشف شیء مشکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بامداد امروز یک مجتمع مسکونی در محله «نفسکی» شهر سن پترزبورگ روسیه پس از کشف یک شیء خطرناک توسط ماموران امنیتی تخلیه شد.

سخنگوی سازمان امنیت فدرال روسیه در شهر سن پترزبورگ گفت: ماموران امنیتی این شیء مشکوک را که طبق ارزیابی اولیه احتمال خطر انفجار را به همراه داشت، حدود ساعت ۵ بامداد امروز پیدا کرده اند.

وی افزود: در حال حاضر ماموران امنیتی به همراه پلیس در حال انجام اقدامات لازم جهت بررسی ماهیت شیء پیدا شده و خنثی کردن آن هستند.

گفتنی است که چند روز پیش نیز به دلیل انفجار در دو ایستگاه مترو در شهر سن پترزبورگ روسیه ۱۴ نفر کشته و نزدیک به ۵۰ نفر زخمی شدند. روز گذشته نیز نیروهای امنیتی مسکو اعلام کردند که کشف یک شیء مشکوک در مسیر راه آهن شهر «کورسک» به سمت مسکو باعث شد تا حرکت قطارها به تعلیق در آمده و دو مسیر اصلی راه آهن مسکو بسته شود.