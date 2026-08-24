به گزارش خبرگزای مهر، محمدعلی طالبی، در همایش تشکل‌های مردم نهاد و مشارکت‌های اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه تشکل‌ها را شریک دولت می‌دانیم گفت: دولت با محدودیت‌هایی از توان‌ مالی و نیروی انسانی مواجه و تشکل‌های مردم نهاد، صنفی، تخصصی و احتماعی، شبکه واقعی سرمایه اجتماعی استان‌ محسوب می‌شوند که فعالیت‌های شایسته‌ای را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی بیش از هر نهادی به دست تشکل‌های برخاسته از مردم ایجاد می‌شود افزود: در شرایطی که نیازمند تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی هستیم باید از گسترش فعالیت تشکل‌ها استقبال کنیم و زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی آنها در مسائل مختلف استان داشته باشیم که عاملی برای تقویت سرمایه اجتماعی استان خواهد بود.

استاندار کرمان از لزوم عبور از نگاه سنتی در عرصه فعالیت تشکل‌ها سخن گفت و افزود: تشکل‌ها را باید به سمت نیازهای واقعی استان کرمان سوق دهیم؛ مسائل‌ و چالش‌های وجود دارد که حضور تشکل‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

طالبی، فعالیت تشکل‌ها را در حوزه‌هایی همچون آب، محیط زیست، حفاظت از عرصه‌های طبیعی، گردشگری را مورد اشاره قرار داد و گفت: حضور خیران و تشکل‌ها را باید در حوزه مدرسه‌سازی شاهد باشیم.

وی با بیان اینکه باید به سمت تخصص‌گرایی رفته و عرصه فعالیت خاص را داشته باشیم بیان کرد: در برنامه «کرمان برفراز»، مشارکت اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و حکمرانی مشارکتی را در استان دنبال می‌کنیم که پیشتازی استان در بحث محله‌محوری نمودی از آن است.

وی با اشاره به رابطه تشکل‌ها با دولت نیز گفت: به دنبال تعریف نیستیم و انتظار داریم که از فعالیت‌ها و کارهای دولت در استان نقد سازنده داشته باشید، چون که راه‌حل‌های بسیار خوبی به دست می‌آید.

استاندار کرمان اضافه کرد: از تشکل‌ها نقد صریح، مسئله‌شناسی و ارائه راه‌حل می‌خواهیم و قطعا تشکل‌ها در متن جامعه، بهتر از هر کسی درد و راه‌های درمان را جستجو می‌کنند.

طالبی، با تاکید بر اینکه باید زمینه را برای ظهور و بروز جوانان و انگیزه آنان در کار تشکل‌ها فراهم کنیم اظهار داشت: در حوزه مسولیت اجتماعی در مسیر ساماندهی هستیم و هم‌اکنون می‌توانیم بگوییم که چه پروژه‌های از محل مسئولیت اجتماعی ایجاد شده است و در این رویکرد از تشکل‌هایی که به دنبال برنامه‌های خودشان در عرصه توانمندسازی جامعه، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی باشند استقبال می‌کنیم.

استاندار کرمان افزود: تشکل با نگاه کمک نمی‌خواهیم بلکه باید به سمت ایجاد کارهای تاثیرگذار بروند. ‌ضمن اینکه کمیته‌ای ذیل معاونت سیاسی برای بررسی و تصویب طرح‌های مسولیت اجتماعی تشکیل داده‌ایم.

طالبی، با بیان اینکه تشکل‌ها سه اولویت مهم استان کرمان را اعلام کنند افزود: فهرستی از ظرفیت‌های تشکل‌های استان و پیشنهادات برای حل مسائل استان باید تهیه کنیم که مبنای همکاری باشد.

وی با اشاره به شرایط کشور گفت: توان دولت برای مدیریت مسائل جامعه به تنهایی ممکن نیست، اما اگر دولت، مردم و تشکل‌ها در کنار هم قرار بگیرند، می‌توانند به الگویی از همکاری مشارکتی و مسئله‌محور تبدیل شویم.