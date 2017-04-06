به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با «وان جاگاریان» سفیر روسیه در تهران دیدار و گفت وگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه را ممتاز خواند و گفت: تقویت روابط ایران و روسیه به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار به نفع دو ملت و کمک جدی به تثبیت امنیت و آرامش در منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری شعار سال جدید را «اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال» نامگذاری و بر این موضوع تاکید کرده اند، افزود: همکاری فعال کمیسیون های اقتصادی مجالس دو کشور جهت پیگیری اجرایی شدن توافقات موجود فیمابین دو کشور حائز اهمیت است و مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد از طریق کمیسیون اقتصادی پارلمان های دو کشور به تحقق ظرفیت های موجود جهت توسعه همکاری های اقتصادی کمک کند.

طرفین در این دیدار و رایزنی به تشریح و بررسی برخی از مهمترین تحولات منطقه از جمله اوضاع عراق، سوریه، یمن و بحرین و همچنین وضعیت موجود در اوکراین پرداختند.

امیرعبداللهیان در مورد تحولات سوریه گفت: باید مرز روشنی بین گروه های تروریستی و معارض سوریه تعریف شود.

وی اقدامات سوریه در دو مسیر مبارزه با تروریسم و تمرکز بر راه حل سیاسی را ستود و تداوم همکاری های تهران و مسکو در کمک به سوریه را حائز اهمیت خواند و افزود: باید مرز روشنی بین گروه های تروریستی و معارض سوریه تعریف شود و تروریست ها نباید در جایگاه مذاکره با حکومت قرار گیرند.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل تداوم حملات نظامی سعودی علیه یمن و کشتار مردم بی گناه را اقدامی نابخشودنی خواند و بر ضرورت توقف حملات و رفع محاصره انسانی تاکید کرد و افزود:حمله نظامی عربستان علیه یمن و ادامه سرکوب ها در بحرین منطقه را ناامن تر کرده است.

سفیر روسیه در تهران نیز در این دیدار با اشاره به روند رو به رشد همکاری های ایران و روسیه در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی گفت: ایران در منطقه جایگاه بسیار مهمی دارد و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه انکارناپذیر است.

وی افزود: موضع روسیه و جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سوریه و برخی تحولات منطقه ای به هم نزدیک است و تهران و مسکو نقش مهمی در مبارزه با تروریسم در سوریه دارند.

مسکو از راه حل سیاسی و گفت وگو برای کمک به حل بحران های منطقه ای حمایت می کند.

جاگاریان با اشاره به ظرفیت های موجود استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران و روسیه، ایده همکاری کمیسیون های اقتصادی-پارلمانی دو کشور برای توسعه همه جانبه همکاری های اقتصادی- بازرگانی را مهم و حائز اهمیت خواند.

سفیر روسیه در پایان با اشاره به تحولات سوریه، یمن، بحرین و لیبی افزود: مسکو از راه حل سیاسی و گفت وگو برای کمک به حل بحران های منطقه ای حمایت می کند و تداوم مشورت های تهران و مسکو در کمک به حل بحران های منطقه ای سازنده و ضروریست.