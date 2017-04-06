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۱۷ فروردین ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

امیرعبداللهیان در دیدار با سفیر روسیه:

باید مرز روشنی بین گروه های تروریستی و معارض سوریه تعریف شود

باید مرز روشنی بین گروه های تروریستی و معارض سوریه تعریف شود

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل گفت: باید مرز روشنی بین گروه های تروریستی و معارض سوریه تعریف شود و تروریست ها نباید در جایگاه مذاکره با حکومت قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل با «وان جاگاریان» سفیر روسیه در تهران دیدار و گفت وگو کرد.

امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه را ممتاز خواند و گفت: تقویت روابط ایران و روسیه به عنوان دو کشور مهم و تاثیرگذار به نفع دو ملت و کمک جدی به تثبیت امنیت و آرامش در منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری شعار سال جدید را «اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال» نامگذاری و بر این موضوع تاکید کرده اند، افزود: همکاری فعال کمیسیون های اقتصادی مجالس دو کشور جهت پیگیری اجرایی شدن توافقات موجود فیمابین دو کشور حائز اهمیت است و مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد از طریق کمیسیون اقتصادی پارلمان های دو کشور به تحقق ظرفیت های موجود جهت توسعه همکاری های اقتصادی کمک کند.

طرفین در این دیدار و رایزنی به تشریح و بررسی برخی از مهمترین تحولات منطقه از جمله اوضاع عراق، سوریه، یمن و بحرین و همچنین وضعیت موجود در اوکراین پرداختند.

امیرعبداللهیان در مورد تحولات سوریه گفت: باید مرز روشنی بین گروه های تروریستی و معارض سوریه تعریف شود.

وی اقدامات سوریه در دو مسیر مبارزه با تروریسم و تمرکز بر راه حل سیاسی را ستود و تداوم همکاری های تهران و مسکو در کمک به سوریه را حائز اهمیت خواند و افزود: باید مرز روشنی بین گروه های تروریستی و معارض سوریه تعریف شود و تروریست ها نباید در جایگاه مذاکره با حکومت قرار گیرند.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل تداوم حملات نظامی سعودی علیه یمن و کشتار مردم بی گناه را اقدامی نابخشودنی خواند و بر ضرورت توقف حملات و رفع محاصره انسانی تاکید کرد و افزود:حمله نظامی عربستان علیه یمن و ادامه سرکوب ها در بحرین منطقه را ناامن تر کرده است.

سفیر روسیه در تهران نیز در این دیدار با اشاره به روند رو به رشد همکاری های ایران و روسیه در عرصه های داخلی، منطقه ای و بین المللی گفت: ایران در منطقه جایگاه بسیار مهمی دارد و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه انکارناپذیر است.

وی افزود: موضع روسیه و جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سوریه و برخی تحولات منطقه ای به هم نزدیک است و تهران و مسکو نقش مهمی در مبارزه با تروریسم در سوریه دارند.
مسکو از راه حل سیاسی و گفت وگو برای کمک به حل بحران های منطقه ای حمایت می کند.

جاگاریان با اشاره به ظرفیت های موجود استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران و روسیه، ایده همکاری کمیسیون های اقتصادی-پارلمانی دو کشور برای توسعه همه جانبه همکاری های اقتصادی- بازرگانی را مهم و حائز اهمیت خواند.

سفیر روسیه در پایان با اشاره به تحولات سوریه، یمن، بحرین و لیبی افزود: مسکو از راه حل سیاسی و گفت وگو برای کمک به حل بحران های منطقه ای حمایت می کند و تداوم مشورت های تهران و مسکو در کمک به حل بحران های منطقه ای سازنده و ضروریست.

کد مطلب 3946051
محمد مهدی ملکی

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